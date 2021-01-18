للخلاف على أولوية التحميل.. إصابة سائق توك توك وآخر في مشاجرة بالدقهلية

اصيب سائق توك توك وشخص آخر بإصابات مختلفة اليوم على يد سائق توك توك اخر عقب مشادة بينهم على اولوية التحميل بقرية منية سمنود التابعه لمركز أجا بمحافظة الدقهلية





ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة أجا مستشفى أجا المركزى بوصول كل من أحمد محمد السعيد سعفان ٢٠ عاما سائق توك توك ، مصابا بجرح قطعى بإصبع الإبهام باليد اليمنى و محمود مصطفى محمد البنا س ٢٠ طالب مصابأ بكدمة بالركبة اليمنى ( إدعاء تعدى ) ويقيمان قرية " منية سمنود " دائرة مركز أجا .



وبإنتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤالهما إتهما المدعو إسلام مصطفى مصطفى زعيتر ٢٢ عاما سائق توك توك ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليهما بالضرب بآلة حادة " سكين" وإحداث إصابتيهما وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بين المصاب الأول والمتهم على أولوية تحميل الركاب بالتوك توك قيادة كل منهما .



وبتقنين الاجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته ، إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وإتهم المصاب الأولى بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة " مطواة " وإحداث إصابته بجرح قطعى بالأنف ٠



وفى وقت لاحق تلقى المصابان العلاج اللازم وتصرح لهما بالخروج ٠٠ وتم إصطحابهما لديوان المركز وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٢٩ /٢٠٢١ جنح مركز شرطة أجا ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.