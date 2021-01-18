جامعة عين شمس: دوري لبطولات الألعاب الإلكترونية والشطرنج .. الاهتمام بمسابقات المجالات المفتوحة .. تكريم الأم والطالب المثاليين .. وجوائز قيّمة للفائزين

رئيس اتحاد طلاب عين شمس : نهتم بدوري الألعاب الإلكترونية

كورسات تنمية بشرية وحملات توعية وتكريم للأم المثالية بتجارة عين شمس

جوائز قيمة بمسابقات الأنشطة الطلابية بـ طب أسنان عي شمس





تعد الأنشطة الطلابية من أهم الاعمال التي تهتم بها الطلاب الجامعات في الإجازات الصيفية وأجازات منتصف العام لمساعدة لإستغلال الوقت بشكل إيجابى والاهتمام بالمواهب والكورسات والأنشطة التفاعلية بين الطلاب ، بعد الإعتماد علي التعليم الجين والتعليم عن بعد أصبح اهتمام الطلاب بسير الأنشطة الطلابية عبر الأنترنت مما أتاح تسهيلات أكبر للطلاب.





ومن هنا يرصد موقع " صدى البلد " سير عمل الأنشطة الطلابية بكليات جامعة عين شمس بعد بدء أجازة منتف العام الدراسي والتي يليها بدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول .









أكد " محمد لاشين " طالب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس إتحاد الطلاب ، أن الجامعه تهتم بالتكنولوجيا والإلكترونيات التي تعد الأهتمام الأول لشباب الجامعات في الوقت الحالي وبالأخص بعد الأزمة التي مر بها العالم والإعتماد علي الأنترنت والإلكترونيات





كما اوضح " لاشين " خلال تصريحات لـ موقع " صدى البلد " أن الجامعة تعمل الآن علي دورى الألعاب الألكترونية الذي لاقي أهتمامًا كبيرًا من قبل وزير الشباب والرياضية والتي تمثل الأهمية الأكبر للشباب في الوقت الحالي ،لافتًا الى إعداد دورى أسر الكليات بإعداد فرقة تمثل أسم الجامعة بدور كرة اليد الحالي فى مصر.





وأشار رئيس إتحاد طلاب جامعة عين شمس الى مسابقة دوري المعلومات بين الكليات بإشراف اللجنة الثقافية الخاصة بالكلية لضمان إستفادة الطلاب













ومن جانبه ،قال الطالب " محمد عاصي " رئيس إتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس ، أن الأنشطة الطلابية تعمل بشكل إيجابى عبر الأنترنت وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات الخاصة بالإتحاد الطلابي والآسر بالكلية علي الفيس بوك ، والذي يعتبر أسرع وسيلة بين الشباب في الوقت الحالي





وأوضح " عاصى " خلال تصريحاته لـ موقع " صدى البلد " أن اللجنة الإجتماعية بالكلية تعمل الآن علي إعداد دورة الشطرنج عبر الإنترنت ومسابقة تكريم الآم المثالية والطالب والطالبة المثالين ، لافتًا الى إعداد ندوة بعنوان " لا للتحرش " عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وأشار رئيس إتحاد طلاب تجارة عين شمس الى أهمية حملات التعريف بالأنشطة الطلابية والإتحاد للطلاب التي يعمل عليها بقوة الآن ، مؤكدًا علي توفير كورسات للتنمية البشرية لطلاب الأسر عبر الأنترنت خلال إجازة منتصف العام الدراسي









وفي هذا الأطار قال الطالب " محمد احمد " رئيس إتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ،أن الكلية تهتم بالأنشطة التي تساعد الطلاب في تنمية مواهبهم والألعاب التي تثير أهتمام الشباب الحالي وذلك عبر الانترنت بعد المرور بإنتشار عدوى فيروس كورونا





وأوضح " احمد خلال تصريحات لموقع " صدى البلد " ان هناك العديد من المسابقات بالمجالات المفتوحة كالرسم والتصوير والكورشية والأشغال اليديوية المطلقة ، لافتًا الى ورش المسرح والموسيقي والكورال





وأشار رئيس إتحاد طلاب الكلية الى بطولة مسابقة الشطرنج عبر الانترنت وعرض بعض أفلام علي برامج التواصل الأجتماي لتسلية الطلاب ، مؤكدًا علي وجود الجوائز القيمة التي تثير شغف الطلاب كطباعة الاعمال الأدبية بمابقات الشعر والقصص القصيرة