طبيب يشيد بمبادرة متابعة حالات العزل المنزلي..ويكشف عن أخطرهم إصابة

قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء، إن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي مبادرة في غاية الاهمية في تلك الفترة، وذلك لاننا نواجه مشكلة في فكرة التفقد على مستشفيات العزل، وذلك لان المصابي الذي يخضعون للعزل المنزلي في كثير من الاحيان تتدهور حالتهم فيحتاجوا الي اسرة رعاية، وكان ذلك ينقص القطاع الصحي في متابعة تلك الحالات يوميا وماذا وصلت عليه الحالة من اعراض، لذلك في كثير من الاحيان كان يحدث تدفق غير محسوب.





واوضح الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن ان من الهام متابعة حالات العزل المنزلي وادخالهم ضمن قاعدة بيانات منظمة لتحديد حاجتهم الي اسرة او ماشبه ذلك في المستشفيات، فبالتالي يضمن القطاع الصحي القدرة على تحديد معدل الحالات التي ستدخل اليه الاسبوع الماضي او التنبؤ بمؤشرات الاعداد، والاستعداد لهم.





واضاف انه تم التطور في تحديد البروتوكولات العلاجية المخصصة لكل مستوى من الحالات المتوسطة والخفيفة، وخاصة ممن يخضعون للعزل المنزلي، واعرب عن سعادته بتلك المبادرة لمساندتها ومساعدتها للنظام الصحي والحفاظ ايضا على صحة المواطنين.





واوضح ان اصبحت كل بروتوكولات العلاج لكورونا تصنع في مصر، ولذلك لا نعاني من اي ازمة في توفير الادوية اللازمة سواء الحالات بالمستشفيات او التي تخضع للعزل المنزلي، مؤكدا على ان اهم حالات مصابة بالفيروس هي المتوسطة لان من الممكن ان تتفاقم وتحتاج الي تدخل طبي اسرع وجهاز تنفس.