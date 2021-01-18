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أخبار العالم

لافروف: روسيا لن تخوض اشتباكات مع أمريكا في سوريا

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:18 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي لن يخوض أي اشتباكات مع القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا. 

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية: "نطالب الولايات المتحدة بعدم استخدام القوة ضدّ مواقع تابعة للجيش السوري".

وتابع: "لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودها هناك ولكن ببساطة لأنها يجب أن تتصرف في إطار معين".

واستطرد الوزير الروسي: "لا يمكننا طردهم من هناك، نحن لن ننخرط في اشتباكات مسلحة معهم بالطبع، ولكن نظرًا لوجودهم هناك، فإننا نجري حوارًا معهم حول ما يسمى بعدم التضارب".

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