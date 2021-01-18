مياه القناة: تغيير مسارات خطوط الشبكات بطريق"السويس ـ الإسماعيلية"..صور

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن أعمال تغيير مسارات لبعض خطوط مياه الشرب والصرف الصحي علي جانبي طريق الإسماعيلية ـ السويس، وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل الشركة، ومتابعته المستمرة لحظة بلحظة للأعمال التي تتم حتي لتتأثر المواطنين بانقطاع لمياه الشرب، وذلك نظرا لأعمال لرفع كفاءة الطريق من رصف وتوسعه.





وأكد اللواء عصمت، بأنه يتم حاليًا أعمال تغير مسار خط مياه شرب قطر ٦ بوصات pvc بطول ٣ كيلو مترات يمين أول طريق السويس ـ الإسماعيلية، والمغذي للمنطقة الصناعية القديمة، كما يتم تغير مسار خط قطر 400 مم pvc بطول ٤ كيلومترات يسار الطريق من المزلقان القديم لسكة حديد السويس ـ الإسماعيلية وحتي قبل مدخل قرية عامر، والذي يعمل علي تقوية شبكة مياه الشرب بقرية عامر وحى الجناين بالسويس.





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وأضاف رئيس مياه القناة، انه تم تغير مسار خط انحدار صرف المنطقة الصناعية القديمة بمحافظة السويس بطول 837 متر مواسير PVC بقطر 10 بوصات مع تنفيذ 27 بيارة صرف بمدخل السويس طريق السويس – الإسماعيلية.



