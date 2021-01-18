ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا في لبنان.. مسؤول طبي يكشف موعد انخفاض الإصابات خلال فترة الإغلاق

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:25 م
مسؤول طبي يكشف موعد
مسؤول طبي يكشف موعد انخفاض الإصابات خلال فترة الإغلاق
Advertisements
قسم الخارجي
كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، اليوم الإثنين، أنه تم طرح فكرة لنقل المستشفى الميداني إلى مستشفى رفيق الحريري، الا أنه تبين ان لا مكان لوضعه، كما لا يوجد طاقم استشفائي إضافي لادارته.

وقال أبيض، في حديث الى"صوت كل لبنان"، إن المستشفى الميداني لا يفيد في الوقت الحالي لانه يحتاج إلى فترة لتجهيزه، بينما توجد هناك حاجة ملحة حاليًا الى أسرة.

وأشار مدير مستشفى رفيق الحريري، إلى أن الطريقة الوحيدة لتوفير الأسرة هي تخصيص بعض المستشفيات، وخصوصًا الخاصة، منها أقساما إضافية لمرضى الكورونا.
 
وأوضح أبيض أن انخفاض أعداد المرضى خلال فترة الإغلاق العام سيتضح بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. 

وأكد الأبيض أن اللقاح سيصل إلى لبنان في منتصف فبراير المقبل، كما أعلن ان مستشفى بيروت اقترب من انجاز المركز الخاص باللقاحات.

وف وقت سابق من اليوم، حذر فراس الأبيض، اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الصحي في لبنان خلال الأسابيع المقبلة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج إلى رعاية مركزة.

وقال الأبيض في سلسلة من التغريدات التي نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "على مدار الأيام القليلة الماضية، سجل لبنان يوميًا أكثر من 30 مريضًا جديدًا بحاجة للعناية المركزة، و 40 حالة وفاة. هذا أمر مأساوي.. ستكون الأسابيع المقبلة صعبة، لكن لا ينبغي أن نيأس أو نتعثر.. هذه مجرد مرحلة ستمر، وأيام أفضل ستليها. لكن كم سيستغرق ذلك، يعتمد على الامور التالية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طبيب لبناني كبير يحذر: لا تنشروا كورونا وقت عيد الميلاد

بعد تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة.. تحذير شديد اللهجة بشأن كورونا في لبنان

رقمٌ قياسي لوفيات كورونا.. مسئول لبناني: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة على البلاد

أرقام صادمة.. لجنة كورونا بلبنان: وفيات كورونا زادت إلى الضعف

بسبب كورونا.. مسؤول طبي لبناني يحذر من أيام صعبة الأسابيع المقبلة

ترشيحاتنا

خبير معلومات: كل مواقع التواصل تجمع البيانات ولا خصوصية بها.. فيديو

عيد الغطاس.. لماذا سمي بهذا الاسم وما سر التعميد في الكنائس؟

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أبرز تصريحات الحكومة أمام البرلمان.. زيادة الأجور و تراجع البطالة واتفاق لإنشاء أول شبكة قطارات فائقة السرعة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد وتعديل عقد نجم الفريق

من ثكنة عسكرية للجنود الإنجليز لأشهر سوق.. قصة حلقة السمك بالأنفوشي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية