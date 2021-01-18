جهود مكثفة لكشف لغز العثور على طفل حديث الولادة بمقابر المنصورة

تكثف الاجهزة الامنية بالدقهلية اليوم من جهودها لكشف لغز عثور ربة منزل على طفل حديث الولاده بمقابر العيسوى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بأنه حضرت لقسم شرطة أول المنصورة المدعوة ريحاب إبراهيم خليل ٤١ عاما ربة منزل ومقيمه منطقة" ميت مجاهد" ببندر دكرنس وأبلغت بعثورها على طفل ذكر لقيط " حديث الولادة" الحبل السرى مريوط " يرتدى ملابس أطفال ، وملفوف ببطائية بمنطقة مقابر العيسوى دائرة القسم ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية .



