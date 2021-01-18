النواب: تبوؤ مصر المرتبة الثانية عالميا من حيث النمو في 2020 "خبر مفرح"

قال الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة واللآثار بمجلس النواب، إن تبوؤ مصر للمرتبة الثانية عالميًا من حيث النمو خلال عام 2020 يعد خبرًا مفرحًا في ظل الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الحكومة واجهتها أزمة اقتصادية وجائحة عصفت بما يتم ولكن أداء الحكومة كان جيد وخير دليل الأرقام والمؤشرات.





وأضاف وكيل لجنة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء كان موفق وأكد على نمو الاقتصاد المصري وتحرك مصر بسياسة اقتصادية واعية في الأجواء، كما أكد على ما قامت بها لحكومة بحل المشكلات وعمل الإنجازات بها.





وأشار إلى أنه سيتم عرض مفصل داخل البرلمان لكل ملف تم استعراضه من قبل رئيس مجلس الوزراء اليوم، موضحًا أن المجلس سيتعامل مع بيان الحكومة المقدمة الذى استعرض فيه بإيضاح كل ملفات عمل الحكومة.



