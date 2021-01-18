افتتاح 6 محطات مياه جديدة لخدمة المواطنين في الغربية .. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية اليوم إفتتاح محطات صرف صحي بحضور محافظ الغربية و تنفيذ لمخطط الشركة لخدمة مدن وقري محافظة الغربية وسيتم افتتاح 6 محطات جديدة اليوم لخدمة المواطنين واستيعاب ازدياد التعداد السكاني .





ومن جانبه قال، المهندس عادل عطية سعد ،رئيس مجلس إدارة شركة مياه الغربية ،إن المشروعات التي سيتم إفتتاحها ،تستهدف الوصول الى الكثير من القري فى المراكز بالمحافظة ،لفتًا إلى أن تلك المشروعات تاتي فى إطار خطة الدولة لتطوير وتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية .









واوضح عطية أن المحطات التي سيتم إفتتاحها اليوم هم :- محطة صرف بـ قرية منشية العباري بقطور ، و محطة رفع صرف صحي راغب وديويدار ، ومحطة صرف صحي شبرا نباص ، ومحطة صرف صحي بضاح بقطور ، ومحطة صرف صحي عطف ابو جندي ، مضيفًا الي أن المحطات تمويل من الإتحاد الأوروبي وأما محطة عزب الفار تمويل من الهيئة القومية .









ومن المنتظر افتتاح تلك المحطات بنطاق قري بمركز قطور التابع لمحافظة الغربية ، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والمهندس عادل عطية سعد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، والعضو المنتدب ، ولفيف من الشخصيات العامة والعاملين بشركة مياه الغربية .





من ناحيه اخري أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألفا و ٦٥٠ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٨ مليون جنيه حتى يوم ١٨ / ١ / ٢٠٢١.









وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول ١٧٣٣ طلبا ، ورفض ٢٨٤ طلبا، وجار فحص ١٤٥٦٣٣ طلب، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.





وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال ٩ مراكز تكنولوجية بالمراكز والأحياء وجميع الوحدات المحلية و ٢٤ مدرسة على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.



