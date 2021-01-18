ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن.. نقيب الممثلين لـ صدى البلد: أنتظر رد رئيس البرلمان على هجوم نائب وصفنا بـ"المفسدين في الأرض".. وسعد لمجرد عن إلغاء حفله بمصر: لا أعلم من يستهدف محاربتي

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:40 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نشرت الفنانة زينب غريب فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".


شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن الإجراء الذي اتخذه حيال ما صدر من البرلماني رياض عبد الستار، الذي هاجم الفنانين واتهمم بأنهم يسعون في الأرض فسادًا. 


نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على التعليق على إلغاء حفله في مصر الذي كان مقررا في أكتوبر الماضي.


نشر الموزع حسن الشافعي صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 


نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لوالدها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مع أغلي شخص.. حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها عبر انستجرام

من الچيم.. هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد.. ملك وليلى مع والدهما أحمد زاهر من حفل عيد ميلاد شقيقتهما منى

شاهد.. ملك وليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

من أم تانية.. هنا شيحة تظهر برفقة أخيها

نقيب الممثلين لـ"صدى البلد": أنتظر رد رئيس البرلمان على هجوم نائب وصفنا بالمفسدين في الأرض

ترشيحاتنا

وزارة الرياضة تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية

في ذكرى وفاة سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

محمد يوسف يكشف كواليس تعادل البنك الأهلي مع المارد الاحمر

صراع الصدارة يشعل مواجهة منتخبا مصر والسويد بـ مونديال اليد.. الليلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية