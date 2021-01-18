نشرة الفن.. نقيب الممثلين لـ صدى البلد: أنتظر رد رئيس البرلمان على هجوم نائب وصفنا بـ"المفسدين في الأرض".. وسعد لمجرد عن إلغاء حفله بمصر: لا أعلم من يستهدف محاربتي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:





نشرت الفنانة زينب غريب فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".









شاركت الفنانة هدى المفتى متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".









كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن الإجراء الذي اتخذه حيال ما صدر من البرلماني رياض عبد الستار، الذي هاجم الفنانين واتهمم بأنهم يسعون في الأرض فسادًا.









نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على التعليق على إلغاء حفله في مصر الذي كان مقررا في أكتوبر الماضي.









نشر الموزع حسن الشافعي صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لوالدها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



