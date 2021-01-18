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رياضة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:30 م
الأهلي
الأهلي
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عمرو الحلوانى

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر فبراير المقبل .

وأعلن الفيفا تعديل موعد انطلاق المسابقة ليكون 4 فبراير بدلا من الأول من شهر فبراير المقبل .

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الماضي على حساب الزمالك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .

ومن المقرر أن تقام القرعة الخاصة بكأس العالم للأندية غدا الثلاثاء الموافق بمدينة زيورخ السويسرية لحسم مصير المباريات الخاصة به .


ويأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، والدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف للبطولة.

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