رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان: زيادة الأجور خلال 2021..تراجع البطالة 7.3%..مصر تقفز للمركز 28 عالميا فى جودة الطرق ..32 مليون فقير استفادوا من الحماية الاجتماعية.. وبرنامج عمل طموح لثلاث سنوات مقبلة

رئيس مجلس الوزراء امام البرلمان :





لدينا رؤية وبرنامج عمل واضح لثلاث سنوات مقبلة





مشروعات بتكلفة 415 مليون دولار لتحويل مصر لمركز محوري لتداول الغاز والبترول





بحلول 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية









تراجع البطالة بنسبة 7.3% على الرغم من جائحة كورونا





14 مليار دولار صافى حجم الاستثمارات الأجنبية رغم كورونا





مصر ثانى دولة على العالم فى النمو الاقتصادي خلال 2020





زيادة الأجور العام الجاري





ضخ 11 مليار جنيه إضافي للقطاع الطبي





قفزنا 90 مركزا في مجال جودة الطرق عالميا





مصر نجحت في إنجاز 100 % من برامج الإصلاح الاقتصادي





مصر من أفضل دول العالم تعاملا مع جائحة كورونا





كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، انجازات خلال الفترة الماضية من الحكومة، وأكد أن الحكومة قامت بالحفاظ على الأمن القومى بجهود رجال القوات المسلحة و الداخلية، وتحدث عن المشروعات التى قامت بها الدولة فى جميع المحافظات، وعن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تحدث مدبولى عن القرارات التى تمت من أجل دعم القطاع الصحى و توفير الأموال المطلوبة، كما تحدث عن دور وزارة التموين فى توفير السلع وحدم حدوث أى مشكلة أو نقص فى أى سلعة.





أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح لثلاث سنوات قادمة، وتتمثل اهم اهداف هذا البرنامج هو الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة لنفس معدلات النمو التي وصلنا اليها قبل جائحة كورونا، وهي اكثر من 6%، الي جانب تحسين كل المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية و أن برنامج الاصلاح الاقتصادي واقف على ارض صلبة حاليا، واثبت قوته في التصدي لكل الظروف التي تعرضت لها الدولة في ظل جائحة كورونا، وان الاقتصاد المصري مازال قادرا على النمو بصورة ايجابية.

وتابع أن اقتصادنا استطاع ان يصمد ويتعافي، وان الدولة تعي تماما ان الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والخطط الطموحة التي تأملها الدولة والقيادة السياسية والمواطنين ايضا، و الحكومة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، ورغم ذلك تصدت لملفات شائكة ومعقدة، معقبا: "حقيقة، كان الاسلم لنا سياسيا الا نتصدر لتلك الملفات"، ولكن ذلك كان لامانة الحكومة في حل كل مشكلات الشعب المصري.





وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه تم تحويل مصر لمركز محورى لتداول البترول والغاز وبلغت التكاليف الإجمالية لتلك المشروعات حوالى 415 مليون دولار، مشيرا إلى أنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز، وأنه تم تصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف، فضلا عن توقيع 26 إتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والإستكشاف .





وأضاف مدبولى، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز ، أنه تم تصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف ، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف.





واشار الى أن اجمالى اطوال الطرق المنفذة ضمن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق بلغ4500 كيلو متر، كما تم رفع ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28 على مستوى العالم، مصر قفزت 90 مركزا فى مجال جودة الطرق، وأنه تم توقيع اتفاقية لإنشاء اول شبكة قطارات فائقة السرعة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية وبلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون.





أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في خفض نسبة البطالة، لتصل إلى 7.3%، في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت تمثل 10% ، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ 7000 مشروعا اقتصاديا، وتراجع نسبة التضخم إلى 5.7، وهو ما لم يحدث منذ 14 عاما.





وتابع، إنه فيما يتعلق بجهود التنمية فى صعيد مصر تم عمل 2575 مشروعا، فى محافظات قنا و سوهاج و تم توفير 206 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفقراء.





وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه فى مجال تمويل المشروعات تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين وهما مشروع الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور ومشروع تنفيذ 23 مدرسة جديدة بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليار جنيه وأنه بلغ صافى حجم الاستثمارات الاجنبية بالرغم من الظروف العبة أكثر من 14 مليار دولار وتأسيس أكثر من 44 شركة استثمارية جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤس أموال 8.3 مليار دولار.





وقد أكد أن مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات المهمة خلال فترة جائحة كورونا، والتى كان هدفها فى التعامل مع جائحة كورونا السير على محورين اساسيين الحفاظ على صحة وارواح المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران، أن هناك دولا اتخذت منحنى غلق الاقتصاد ولكنا رفضنا هذا القرارا ولو كنا اتخذناه كنا سنكون فى موقف سيئ جدًا اقتصاديًا.





ولفت إلى أن الدولة المصرية ، اهتمت بزيادة الأجور خلال عام 2021 الجاري ، كما لفت لضرورة الإعفاءات الضريبية ، خاصة مع أزمة جائحة كورونا ، بالإضافة إلى وضع 142 ألف أسرة ، من الفئات الأولى بالرعاية ، ضمن برامج تكافل وكرامة وأن الدولة قدمت حوالي 20 ألف خدمة جديدة ، خلال أزمة كورونا ، استفاد منها نحو 64 مليون مصري .





وأكد أن مصر من افضل دول العالم فى التعامل مع جائحة كورونا ، واقل الدول التى تأثرت بالجائحة، مشددًا على أن مصر هى ثانى دولة على العالم فيما يخص النمو الاقتصادى فى 2020 ، مؤكدا ان كل المؤسسات الاقتصادية تشيد بقدرة مصر على تخطى الازمة خلال جائحة كورونا وأن هناك دولا اتخذت منحنى غلق الاقتصاد ولكنا رفضنا هذا القرارا ولو كنا اتخذناه كنا سنكون فى موقف سيئ جدًا اقتصاديًا.





أكد رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة المصرية نجحت في الانتهاء من تنفيذ 100%، من برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من أزمة كورونا، موضحا أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية ، التي حافظت على نموها خلال الجائحة، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ 7000 مشروع اقتصادي ، وتراجع نسبة التضخم إلى 5.7 %، وهو مالم يحدث منذ 14 عاما .





وتابع ان اقتصادنا استطاع ان يصمد ويتعافي، وان الدولة تعي تماما ان الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والخطط الطموحة التي تأملها الدولة والقيادة السياسية والمواطنين ايضا.





وكشف أن الحكومة عملت على استكمال شبكة طرق قومية، من خلال اضافة 1600 كيلو متر من الطرق، الي جانب تطوير شبكة الطرق القائمة بنحو 2500 كيلو متر، وانه تم بالفعل تنفيذ مشروعات الطرق والكباري وبلغ اجمالي اطوال الطرق المنفذة ضمن هذا المشروع 4500 كيلو، انه في ضوء هذا الانجاز تم رفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز الـ 118 عالميا في عام 2014، وصلنا حاليا للمركز 28 على مستوى العالم، اي اننا قفزنا 90 مركزا في مجال جودة الطرق.





وأوضح أن الحكومة قدمت كل الدعم للقطاع الصحى خلال أزمة فيروس كورونا، وأكد أنه تم ضخ 11 مليار جنيه إضافى للقطاع الطبي، ولتلبية الاحتياجات وتم تخصيص 2.8 مليار لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وتم اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية وأنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عام ومركزي، لتقديم الخدمات الطبية فى ظل جائحة كورونا وتم تطوير 77 مستشفى وتحويلهم لـ مستشفيات عزل.



