وزير التنمية المحلية يكشف خطة الوزارة لتأمين المنشآت المستخدمة للمواد الخطرة

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية (التي تستخدم مواد خطرة) .





و أضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان " تم التنسيق مع المحافظات للقيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المشاركة وتكليف المحافظات بتشكيل لجان للمرور علي المنشآت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة وحصر بكافة المنشآت التي تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ، واعداد خطة للمرور علي هذه المنشآت وتشكيل لجان فرعية للمرور علي كافة المنشآت الصناعية لتغطية كافة مدن ومراكز المحافظة.





و في ملف تطوير الاسواق العشوائية قال " في إطار أهداف الوزارة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بانشاء لجنة تتولى تقنين اوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الامن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة.





وقال " تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية .





وقال "تم تطوير عدد 27 سوقا عشوائيا بالمحافظات و مستهدف خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 125 سوقا عشوائيا و طلاء واجهات المنازل ".





وتابع " في ضوء الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات تم طلاء عدد ( 125 ) ألف منزل مستهدف خلال العامين القادمين طلاء واجهات 500 ألف منزل بمداخل المدن والمحاور والطرق الرئيسية ".





ولفت الى تركيب العدادات الذكية للكهرباء والمياه والقطع الموفرة للمياة بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها وقال تم تركيب عدد 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها لترشيد إستهلاك الطاقة الكهربية.



