نائب بالشيوخ: إدراج أمريكا حركة حسم على قوائم الإرهاب صفعة قوية للإخوان

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وهي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك وفقًا للقسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، مضيفًا أن العالم أصبح يعلم حجم خطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام.
واعتبر الرشيدي في بيان له اليوم الأثنين، أن القرار بمثابة ضربة جديدة و"صفعة قوية" لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع الجهات التابعة لها، وأن الإسلام تم تشويه بسبب هذه الجماعات الإرهابية وجميع الكيانات والتنظيمات التابعة لها، مؤكدًا أن هذا القرار هو بداية لتقييد جماعة الإخوان على المستوى الدولي وإضعاف جميع الكيانات الإرهابية، ومصر حاربت منذ عدة سنوات هذه التنظيمات بمفردها ونيابة عن جميع الدول.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، تورط حركة حسم والقائمين عليها في الكثير من العمليات المسلحة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يساند دور الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، معربًا عن تعجبه من عدم إدراج الإدارة الأمريكية لجماعة الاخوان في قوائم الإرهابين حتى الآن ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا" الإدارة الامريكية اعترفت بشكل صريح بأن حركة "حسم" حركة إرهابية وهي تابعة لجماعة الإخوان وليست منشقة عنها".