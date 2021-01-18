بعد اهتمام وزير الشباب.. رئيس إتحاد طلاب عين شمس : نهتم بدوري الألعاب الإلكترونية

أكد " محمد لاشين " طالب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس إتحاد الطلاب ، أن الجامعه تهتم بالتكنولوجيا والإلكترونيات التي تعد الأهتمام الأول لشباب الجامعات في الوقت الحالي وبالاخص بعد الأزمة التي مر بها العالم والإعتماد علي الأنترنت والإلكترونيات.





كما اوضح " لاشين " خلال تصريحاتة لـ موقع " صدى البلد " أن الجامعة تعمل الآن علي دورى الألعاب الألكترونية الذي لاقي أهتمامًا كبيرًا من قبل وزير الشباب والرياضية والتي تمثل الأهمية الأكبر للشباب في الوقت الحالي ،لافتًا الى إعداد دورى أسر الكليات بإعداد فرقة تمثل أسم الجامعة بدور كرة اليد الحالي فى مصر.





وأشار رئيس إتحاد طلاب جامعة عين شمس الى مسابقة دوري المعلومات بين الكليات بإشراف اللجنة الثقافية الخاصة بالكلية لضمان إستفادة الطلاب.





والجدير بالذكر أنه قد قال "محمد لاشين" رئيس اتحاد جامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن الهدف الأول لخطة الاتحاد هي مساعدة الطلاب لحل كافة المشكلات التي تواجههم أثناء سير العملية التعليمة سواء من داخل الكلية عبر التعليم الهجين او المباشر أو بعد الاعتماد علي التعليم عن بعد.





وأوضح "لاشين" خلال تصريحاته لـ موقع "صدى البلد" أن الاتحاد فعل صندوق الشكاوي عبر صفحة الاتحاد الطلابي بـ " الفيس بوك" لاستقبال كافة الشكاوي والمعوقات التي تواجة الطلاب أثناء العملية التعليمة ، لافتًا الى أن الاهتمام الأول هو المشاكل التي تواجه الطلاب أثناء العمل عبر المنصات التعليمية بالايميل الجامعى.





وأشار رئيس إتحاد الطلاب الى سير الأنشطة الطلابية خلال مواقع التواصل الإجتماعي بشكل إيجابي من خلال تفعيل الدورات التدريبة والمسابقات التي يستجيب لها الطلاب.