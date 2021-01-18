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أخبار العالم

الصحة اللبنانية تفي بوعدها.. توقيع الدفعة الأولى من مستحقات معالجة مرضى كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:54 م
توقيع الدفعة الأولى
توقيع الدفعة الأولى من مستحقات معالجة مرضى كورونا
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قسم الخارجي
وقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكومية وخاصة مقابل معالجة مرضى كورونا.

ووفقا لـ "لبنان 24"، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في لبنان، اليوم الاثنين، جاء فيه إن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال "قام بتوقيع الدفعة الأولى من مستحقات معالجة مرضى "كورونا" لمستشفيات حكومية وخاصة من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك".

وأضاف البيان أن "المستشفيات الحكومية الآتية: رفيق الحريري، بعبدا، ضهر الباشق، بنت جبيل الحكومي، صيدا، طرابلس، بشري، عبد الله الراسي، والمستشفيات الخاصة التالية: القديس جاورجيوس - الروم، مار يوسف، بهمن، سيدة المعونات، دار الأمل، ستتمكن من قبض مستحقاتها بدءا من اليوم من مصرف لبنان المركزي".

وبذلك يكون قد بدأ تطبيق الوعد بالدفع مباشرة بعد انقضاء شهر على تسليم الفواتير، بحيث يصبح الأمر روتينيا ضمن الاتفاق الساري مع البنك الدولي، بالإضافة إلى المستحقات الأخرى التي بدأت تصل إلى المستشفيات الخاصة والحكومية من وزارة المالية".

وجدير بالذكر أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مستشفى سان جورج، الاسبوع الماضي، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إصابة الوزير بالفيروس ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للوزير جيد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 252 ألفا و 812 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، خلال نفس التوقيت، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1865 حالة.
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