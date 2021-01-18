كورسات تنمية بشرية وحملات توعية ومسابقة لتكريم الأم المثالية بتجارة عين شمس

قال الطالب " محمد عاصي " رئيس إتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس،إن الأنشطة الطلابية يتم ممارستها بشكل إيجابى عبر الانترنت وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات الخاصة بالإتحاد الطلابي والأسر بالكلية علي فيس بوك ، والذي يعتبر أسرع وسيلة بين الشباب في الوقت الحالي.





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وأوضح " عاصى "،في تصريحات لـ موقع " صدى البلد" أن اللجنة الإجتماعية بالكلية تعمل الآن على إعداد دورة الشطرنج عبر الإنترنت ومسابقة تكريم الآم المثالية والطالب والطالبة المثالين، لافتًا الى إعداد ندوة بعنوان "لا للتحرش" عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار رئيس إتحاد طلاب تجارة عين شمس الى أهمية حملات التعريف بالأنشطة الطلابية والإتحاد للطلاب التي يعمل عليها بقوة الآن ، مؤكدًا علي توفير كورسات للتنمية البشرية لطلاب الأسر عبر الانترنت خلال إجازة منتصف العام الدراسي.





وكان الطالب محمد عاصى رئيس إتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس، أكد في تصريحات سابقة،على إعداد خطة محكمة لسير الأنشطة الطلابية بشكل إيجابي بعد إعلان قرار مجلس الوزراء والذي ينص علي الإعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل الإختبارات لما بعد أجازة منتصف العام العام الدراسي.





وأوضح "عاصي" لـ "صدى البلد" أن أهم خطوات الأعمال العامة التي أقرها النشاط الطلابي هي تطوير الحرم الجامعى الخاص بالكلية وتطوير المجلس الخاص بالإتحاد الطلابي بالكلية بالإضافة الى حملات النظافة العامة وتطوير لوحات الإرشاد لحين عودة الدراسة لكى يتم الإفتتاح ، مؤكدًا عمل لجان الإتحاد الطلابي من خلال الإنترنت "أون لاين" غبر مواقع التواصل الإجتماعى .





ولفت رئيس الاتحاد الطلابي إلى الاهتمام بمسابقات الإبتكار العلمي وجوائزها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعداد المجلة العلمية لكلية التجارة، مشيرا الى توفير كورسات للغات الإنجليزية والإيطالية للطلاب لتقديم الاستفادة العلمية لهم.





ونوه عاصى عن الشروع في عمل فيلم قصير عن مخاطر كورونا بالإضافة الى حملات التوعية للطلاب بالتعاون مع اللجنة الفنية، وحملات التوعية لنظام محو الأمية أونلاين لمساعدة الطلاب وإعداد المسابقات التي تستهدف الطلاب بتقديم المعلومات العامة لهم وحفظ القرآن الكريم.