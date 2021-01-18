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لأول مرة.. استخدام الطاقة الشمسية لري الصوب الزراعية في الشرقية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:59 م
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، تقريرا عن استخدام الطاقة الشمسية لري الصوب الزراعية في الشرقية لأول مرة.

وقال صبري محمد، مدير عام الادارة الزراعية بمركز ديرب نجم، ان الصوب الزراعية لها فوائد كثيرة ويتم بها زراعة الكثيرة من الخضراوات، وتتيح فرص لزيادة العمالة، والتوسع في انتاجية المساحة الزراعية.

وأضاف أنه يتم استخدام الطاقة الكهربائية في تشغيل الالات وموتورات المياه الموفرة.

وأوضح عثمان أحمد، رئيس قسم البساتين بالادارة الزراعية بمركز ديرب نجم، أن انتاجية الصوب اعلى من زراعة فدان سطحي، الي جانب توفير كميات كبيرة من المياه، فإن الصوبة تحتاج 10 دقائق فقط للري.

واشار الي ان الصوب تحتاج الي العمالة من عمالة للزرع والحصاد والقلع، يعتبر مشروع الصوب الزراعية من أنجح المشروعات على أرض محافظة الوادي الجديد، ويعتبر المشروع البديل لإنهاء مشكلة نقص الخضر والفاكهة واحتكار التجار لبعض هذه المنتجات التي تهدد الأسر الواحاتية من النقص المتكرر نتيجة الذهاب والعودة لمحافظات الدلتا لشراء هذه المنتجات من المزارع رأسًا.
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