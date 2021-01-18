ظهور اودي audi s8 فيس ليفت بوضوح اثناء اختبارها .. صور



تقوم حاليا شركة اودي audi عملاق صناعة السيارات الالمانية بأختبار سيارتها الجديدة اودي audi s8 فيس ليفت الجديدة كليا و ظهرت اثناء الاختبار بتمويهات قليلة مما مكنا من مشاهدتها جيدا بالتفاصيل.





اودي audi s8 فيس ليفت من المتوقع ان تأتي بنفس المحرك V8 دبل تيربو 4000 سي سي بقوة 563 حصان و800 نيوتن متر من عزم الدوران، وهذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك ثماني السرعات.





وظهرت اودي audi s8 فيس ليفت بنمط شبكي مشابه للسيارة اودي audi s3 و بمصابيح أمامية جديدة، و عتبات جانبية جديدة، واكصدام خلفي جديد ، و 3 فتحات عادم للنسخة الرياضية .





والتقطت صور تجسسية للسيارة اودي audi s8 فيس ليفت أثناء اختبارها و ظهرت بتحديثات واضحة على الواجهة الأمامية، وحصلت على شبك أمامي جديد بدون القضبان الكرومية الأفقية .







وتعمل اودي audi s8 فيس ليفت بنظام الدفع الكلي للعجلات بشكل قياسي في جميع فئاتها، وتتسارع اودي audi s8 فيس ليفت من 0 إلى100 كيلو متر في الساعة خلال 3.8 ثانية، بسرعة قصوي تصل إلى 250 كيلو متر في الساعة.





ومن المنتظر معرفة التفاصيل الكاملة حول اودي audi s8 فيس ليفت، وستكشف اودي عنها اواخر قريبا و سنوافيكم بها فور صدورها رسميا من اودي audi.







وستأتي اودي audi s8 ببعض التحسينات البسيطة، مثل نظام ترفيهي جديد و ابل كار بلاي و شاشة كبيرة ، ومزايا سلامة أكثر تقدمًا تمكنها من المناقسة بقوة.