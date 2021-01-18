فتاوى تشغل الأذهان.. أخطئ في بعض الحروف أثناء التسبيح والذكر فهل أثاب رغم ذلك..وهل يجوز ذكر الله وأنا أتصفح على الموبايل

الأزهر:

التباعد بين المصلين بسبب كورونا لا يؤثر على صحة الصلاة

حكم الزواج من ثانية دون علم الأولى









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان ، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:





قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجب تصحيح الحروف والألفاظ وكأنك تنطق لفظا من ألفاظ القرآن الكريم أثناء التسبيح والذكر.





وأضاف عاشور خلال إجابته على سؤال" أخطئ في بعض الحروف أثناء التسبيح والذكر فهل أثاب رغم ذلك": ننطق بما جاء باللغة مادام الإنسان يستطيع ، ونصحح لساننا بدون استسهال مشيرا إلى أن نطق الحروف يكون مشتق من ألفاظ قرآنية حتى يكون اللفظ والنية لله كلاهما صحيح.





ذكر الله وأنا أتصفح على الموبايل





هل يجوز ذكر الله وأنا أتصفح على الموبايل أو أشاهد التلفاز .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وقال أمين الفتوى : إنه يجوز للإنسان أن يذكر الله فى اى وقت، فالله تعالى يقول فى كتابه الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا }، فذكر الله يجوز على كل حالات الإنسان، ولكن أعلى الثواب والأجر عندما يكون الإنسان منشغلًا بالذكر فقط.





وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحائض والنفساء يجوز لها التسبيح والدعاء وغيرهما من الأذكار.





وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز التسبيح وقراءة القرآن للنفساء ؟»، أنه يجوز للمرأة النفساء التسبيح والدعاء وغير ذلك ماعدا قراءة القرآن من المصحف أو مس المصحف، فمن الممكن أن تقرأ القرآن من المصحف ولكن من النسخة الإلكترونية فتقرأ بعينها لا بلسانها.





وتابع : أنه يجوز لها أيضًا ذكر الله تعالى أثناء القيام ببعض أعمال المنزل، وفي هذه الحالة يكون المسلم قد شغل لسانه بذكر الله تعالى وجوارحه بعمل نافع، وهذا أكثر ثوابا، ولا بأس أيضا بالاشتغال بذكر الله تعالى بدون ارتداء الحجاب.





التباعد بين المُصلّين في صلاة الجماعات





قال الأزهر الشريف ، إن التباعد بين المُصلّين في صلاة الجماعات وأثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة لا يؤثر في صحة الصلاة ولا في ثواب الجماعة؛ لأنه إجراء احترازي ضروري لمنع تفشي الإصابة بالوباء، مع وجوب تسوية صفوف المصلين مع التباعد.









نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على الفيسبوك، دعاء رفع الوباء وهو: تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت.. اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف.. إنك على كل شيء قدير»، وذكر الموقع أن المسلم دائمًا في أوقات المحن والبلاء يكون دائم الذكر والدعاء.





فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول إذا نزل به بلاء: “اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.









حكم الزواج من ثانية دون علم الأولى.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج من امرأة ثانية والتعدد في الزوجات إلى 4؛ مباح، كما قال تعالى: « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)» النساء.





وأضاف أنه لا يصح للمتزوج الزواج بثانية بدون علم الأولى، موضحًا أن السبب في ذلك هو أنه يفوت على الزوجة بعض حقوقها، وهو استمرار وجود زوجها معها.





وأكد أن عقد الزواج من الثانية صحيح، لكن الذي لا يصح هو إخفاء أمر الزواج عنها، مشيرًا إلى أن للزوجة الأولى المطالبة بالطلاق إذا تضررت من ذلك.