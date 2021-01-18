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فن

بحضور تامر حبيب.. ندوة في الجامعة الأمريكية عن تناول الإعلام والسينما لـ "التحرش"

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:45 م
صدى البلد
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سارة عبد الله - ابانوب نبيل
انطلقت صباح اليوم فعاليات المناظرة التي تعقدها الجامعة الأمريكية تحت عنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش .. هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟"، والتي تضم عددا محدودا من الحضور، من بينهم نجوم الفن.

بدأت المناظرة بتقديم الحضور من قبل الممثل والإعلامي مراد مكرم، وبدأت المناقشات الطلابية لخريجي الجامعة الأمريكية التي انقسمت بين من يري أن الإعلام يعكس الواقع وأخرين يرون أن الاعلام والسينما من اسباب الاتجاه للتحرش. 

وانقسمت المناقشة الطلابية حول مواجهة الإعلام للتحرش وما تعانيه المرأة المصرية بخصوص هذه الظاهرة، بينما على الجانب الآخر تناولت الجهة المناظرة مدى تأثير الإعلام والسينما على انتشار سلوكيات تبث في الفئات الشبابية دافع التحرش، من خلال مشاهد تحمل دوافع للتعدى على الجنس الآخر.

يشارك في الفاعلية تامر حبيب، الكاتب والسيناريست والممثل، وأحمد داش، الممثل والطالب بالسنة الثالثة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بالجامعة، وأمل فهمي، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والحاصلة على الماجستير من الجامعة عام 2010، ومرفت أبو عوف، الأستاذ الممارس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة وخريجة الجامعة عامي 1988 و2002.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا المهمة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات.
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