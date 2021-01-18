محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في 4 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف شن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ تلك الحملات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.









وشدد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة المستمرة وتنسيق الحملات مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا والتعامل بحزم وقوة في إزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.









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وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أسيوط تحت إشراف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية منقباد وقسم الإزالات والجمعية الزراعية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية أسفرت جهودها عن إزالة ٣ حالات تعد على أراض زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.









كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبنوب برئاسة تاج أبوسداح رئيس المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الحمام بإزالة حالة تعد في المهد عبارة عن بناء وسور بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بدائرة الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.









فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الغنايم تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز حملة لرصد أية تعديات أو بناء مخالف وتمت الإزالة الفورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية العزايزة لمبنى من الحجر الجيري وتمت إزالتها في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.







