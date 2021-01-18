ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جوائز قيمة بمسابقات الأنشطة الطلابية بطب أسنان عين شمس

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:58 م
طب أسنان جامعة عين
طب أسنان جامعة عين شمس
Advertisements
باسنتي ناجي
قال الطالب "محمد احمد" رئيس إتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ،أن الكلية تهتم بالأنشطة التي تساعد الطلاب في تنمية مواهبهم والألعاب التي تثير أهتمام الشباب الحالي وذلك عبر الانترنت بعد المرور بانتشار عدوى فيروس كورونا.
 


وأوضح  أحمد خلال تصريحاتة لموقع "صدى البلد" ان هناك العديد من المسابقات بالمجالات المفتوحة كالرسم والتصوير والكورشية والأشغال اليديوية المطلقة، لافتًا إلى ورش المسرح والموسيقي والكورال 

وأشار رئيس اتحاد طلاب الكلية الى بطولة مسسابقة الشطرنج عبر الانترنت وعرض بعض أفلام علي برامج التواصل الاجتماعي لتسلية الطلاب ، مؤكدًا علي وجود الجوائز القيمة التي تثير شغف الطلاب كطباعة الاعمال الأدبية بمسابقات الشعر والقصص القصيرة. 

والجدير بالذكر أنه أكد الطالب محمد أحمد، رئيس اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له  أن الاتحاد الطلابي أعد خطة محكمة حتي لا يتوقف النشاط الطلابي بعد إعلان قرار مجلس الوزراء بالإعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل موعد الاختبارات بسبب ارتفاع منحني إصابات عدوى فيروس كورونا.

ولفت رئيس اتحاد الطلاب الى إضافة العديد من  الكورسات المجانية للطلاب التي تتمثل في ( التصميم والتصويرر وغيرها ... ) ، موضحًا أن هناك مسابقات رياضية تحتوي على معلومات عامة كى يستفيد منها الطالب بشكل جيد.

وأكمل أنه بالتنسيق مع  أسر الكلية تنظيم كورسات تخص التحاليل الطبية ومسابقة لتبسيط العلوم، مشيرًا الى تصميم مجلة بشأن فيروس كورونا تشمل أحدث تطورات الفيروس وطرق المكافحة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بجوائز مالية.. مسابقة الشطرنج لطلاب اقتصاد منزلي جامعة حلوان

محمد عبد الحميد رئيسا لاتحاد طلاب جامعة عين شمس

رئيس اتحاد طلاب عين شمس: القضاء علي الأمية هدفنا الأول

في ندوة صدى البلد .. رئيس اتحاد طلاب عين شمس ونائبه: إحنا صوت زملائنا وأرقامنا متاحة للجميع لطرح مشاكلهم .. هدفنا مشروع محو الأمية وتوسيع قاعدة الأنشطة داخل الجامعة

"ارسم بسمة وسط هموم الدنيا القاسية".. المعرض السادس لطلاب قسم الإعلام بنوعية عين شمس

انتهاء فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بالبحر الأحمر.. اليوم

ترشيحاتنا

بشرى سارة للسعوديين.. المحكمة العليا: إعفاء غير القادرين من دفع الإيجارات خلال كورونا

رئيس النواب: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات يحقق مصلحة الوطن

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

بعد الجدل الأخير.. هل سيشارك محمود علاء أمام الجونة؟ الزمالك يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور

هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

ظهور اودي audi s8 فيس ليفت بوضوح اثناء اختبارها .. صور