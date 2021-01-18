جوائز قيمة بمسابقات الأنشطة الطلابية بطب أسنان عين شمس

قال الطالب "محمد احمد" رئيس إتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ،أن الكلية تهتم بالأنشطة التي تساعد الطلاب في تنمية مواهبهم والألعاب التي تثير أهتمام الشباب الحالي وذلك عبر الانترنت بعد المرور بانتشار عدوى فيروس كورونا.

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وأوضح أحمد خلال تصريحاتة لموقع "صدى البلد" ان هناك العديد من المسابقات بالمجالات المفتوحة كالرسم والتصوير والكورشية والأشغال اليديوية المطلقة، لافتًا إلى ورش المسرح والموسيقي والكورال





وأشار رئيس اتحاد طلاب الكلية الى بطولة مسسابقة الشطرنج عبر الانترنت وعرض بعض أفلام علي برامج التواصل الاجتماعي لتسلية الطلاب ، مؤكدًا علي وجود الجوائز القيمة التي تثير شغف الطلاب كطباعة الاعمال الأدبية بمسابقات الشعر والقصص القصيرة.





والجدير بالذكر أنه أكد الطالب محمد أحمد، رئيس اتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له أن الاتحاد الطلابي أعد خطة محكمة حتي لا يتوقف النشاط الطلابي بعد إعلان قرار مجلس الوزراء بالإعتماد علي التعليم عن بعد وتأجيل موعد الاختبارات بسبب ارتفاع منحني إصابات عدوى فيروس كورونا.





ولفت رئيس اتحاد الطلاب الى إضافة العديد من الكورسات المجانية للطلاب التي تتمثل في ( التصميم والتصويرر وغيرها ... ) ، موضحًا أن هناك مسابقات رياضية تحتوي على معلومات عامة كى يستفيد منها الطالب بشكل جيد.





وأكمل أنه بالتنسيق مع أسر الكلية تنظيم كورسات تخص التحاليل الطبية ومسابقة لتبسيط العلوم، مشيرًا الى تصميم مجلة بشأن فيروس كورونا تشمل أحدث تطورات الفيروس وطرق المكافحة.