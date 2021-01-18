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رياضة

بيكلي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام غزل المحلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:05 م
فريق المقاصة
فريق المقاصة
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عمرو الحلوانى

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة غزل المحلة، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري. 

 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: 

 

حراسة المرمى: محمد كوكو

 

الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي

 

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وعبدالله مجدي

 

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلي

 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.
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