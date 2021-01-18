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برلمان

نائب:هناك قصور وفشل حكومي في التصدي للمشكلات المتراكمة في ملف النظافة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:31 م
النائب محمد عبدالعزيز
النائب محمد عبدالعزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
قال النائب محمد عبدالعزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه رغم اهتمام الحكومة في بيانها الصادر في 2018 على رفع كفاءة منظومة النظافة من خلال ميزانية 100 مليار جنيه لتوريد معدات نظافة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، وصرف 4 مليارات لتدبير مليار، وحوالي نصف مليار للمحطات الوسيطة، إلا أنه صرف 34 مليار جنيه لرفع تراكمات قمامة قديمة، بحولي ثلث الميزانية لمعالجة قصور قديم.

وتابع عبد العزيز خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: رغم كل هذه المجهودات هناك قصور قديم وفشل في التعامل مع هذه المنظومة، إلا أنه مهما كان بيان الحكومة جيد، فالرضا العام للمواطن شديد السوء، وفي تقديري نحن بحاجة لعمل لجنة الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان وباقي اللجان لتطوير بنود الصرف في هذا الملف.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة و قال  أن عمر الحكومة عامين و النصف لافتا  الى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا " الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم. 

و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا " هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على  تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية  والعناصر التكفيرية.

و قال رئيس الوزراء و نجحت الحكومة في  الحفاظ على الامن المائي للوطن و التوسع  في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياه المعالجة الثنائية و الثلاثية المطورة.
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