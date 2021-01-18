لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تكثيف الحملات على المقاهي والأسواق ومواقف السيارات في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على كل المنشآت العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي والأسواق والتشديد على ارتداء الكمامة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتقليل التزاحم ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من الضوابط والاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها الدولة حفاظًا على صحة المواطنين والوقاية من انتشار فيروس كورونا موجهًا قيادات المحافظة والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة الدورية وشن حملات تفتيشية على المقاهي العامة ومصادرة الشيش فضلًا عن تنظيم حملات رقابية مكثفة على المنشآت العامة لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات.





وشدد محافظ أسيوط على تنفيذ تلك القرارت والتعليمات المقررة في هذا الشأن على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس.





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وفي ذات السياق قاد عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح حملة مكبره على المقاهي والكافتيريات ومواقف السيارات وهو ما أسفر عن ضبط حوالي 30 شيشة و13 شخصا غير مرتدي الكمامة وتحرير 16 محضر ضد المخالفين، وذلك بمشاركة أسامه كامل نائب رئيس المركز والجهات المعنية كما تم ضبط 12محضر بالقوصية خلال حملة برئاسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وضبط وتحرير 17 محضرا بمركز صدفا خلال حملة برئاسة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا فضلا عن ضبط وتحرير 9 محاضر خلال حملة برئاسة خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ونائبه مصطفى محمد علاوة على مصادرة 70 شيشة وتحرير 29 محضر بحي غرب في حملة قيادة محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط بالإضافة إلى ترأس أيمن محروس رئيس حى شرق ونائبه مراوان ابراهيم لحملة أسفرت عن ضبط 14 محضرا وضبط 12 شيشة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفى ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



