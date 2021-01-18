ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترقيات وتعيينات عسكرية جديدة في سلطنة عمان.. تفاصيل

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:08 م
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الاثنين، مرسومين سلطانيين ساميين، الأول يقضي بتعيين أمين عام لوزارة الدفاع بمرتبة وزير، والثاني بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

فقد تم تعيين د. محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمينا عاما لوزارة الدفاع بمرتبة وزير، ليحل محل محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الذي تم تعيينه في 16 فبراير 2014م، كان الزعابي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني بالدرجة الخاصة والتي تم تغيير مسماها إلى هيئة الطيران المدني.

وقضى المرسوم الثاني بترقية اللواء ركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة خلفا للواء الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني، وكان الرئيسي قد تم تعيينه قائدا للبحرية السلطانية العُمانية في 2008.

وتم ترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء وتعيينه قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني، الذي كان يشغله اللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني منذ عام 2012.

وتم تعيين العميد سيف بن ناصر بن محسن بن حامد الرحبي قائدا للبحرية السلطانية العمانية بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

كما تضمن المرسوم السلطاني ترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء وتعيينه آمرًا لكلية الدفاع الوطني، ويعد أول آمر لكلية الدفاع الوطني منذ إنشائها عام 2013، وقد كان يشغل هذا المنصب اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤسس فرقة الصاعقة.. 46 عامًا على وفاة المشير أحمد إسماعيل مهندس حرب أكتوبر.. أعاد تنظيم صفوف الجيش وأعطى الصفعة الكبرى لإسرائيل في 73

السلطان العماني يصدر مراسيم جديدة

عُمان.. مرسوم سلطاني بتعيين عبدالله بن خميس الرئيسي رئيسا للأركان

ترشيحاتنا

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

موعد مباراة مصر والسويد في مونديال اليد والقنوات الناقلة

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

ظهور اودي audi s8 فيس ليفت بوضوح اثناء اختبارها .. صور

سعر ومواصفات اوبل كروس لاند 2021 بعد الزيادات الجديدة .. صور