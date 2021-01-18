وكيل تعليم الفيوم يفتتح تدريب دمج التكنولوجيا بمدرسة أبو سعاد بالفيوم

افتتح اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم تدريب دمج التكنولوجيا في التعليم من خلال التدريب على استخدام وتفعيل السبورة الذكية فى العملية التعليمية.





تم تنظيم البرنامج التدريبي بمدرسة أبو سعاد الإعدادية . إدارة سنورس التعليمية لمدة 4 أيام ، خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 18 يناير حتى الخميس 21 يناير 2021م ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا( 20 ساعة تدريبية).





ويأتى ذلك ضمن فعاليات مشروع تنمية قرية منشأة سنورس المنفذ من خلال البنك الأهلى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومديرية التربية والتعليم بالفيوم.





يستهدف التدريب تدريب 40 معلما ومعلمة في عدد 3 مدارس بسنورس والمستهدفين من المبادرة للتطوير ( مدرسة أبو سعاد الإعدادية ومدرسة عبدالسلام كريم للتعليم الأساسي ومدرسة منشأة كريم الابتدائية) تم تقسيم المتدربين إلى 4 قاعات تدريبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.





حضر فعاليات بدء البرنامج المحاسب هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والدكتور منتصر الشماع مدير عام إدارة سنورس التعليمية ووليد قطب ممثل مؤسسة مصر الخير بالفيوم.







