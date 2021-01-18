وكيل تعليم الفيوم يفتتح تدريب دمج التكنولوجيا بمدرسة أبو سعاد بالفيوم

افتتح اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم تدريب دمج التكنولوجيا في التعليم من خلال التدريب على استخدام وتفعيل السبورة الذكية فى العملية التعليمية.
تم تنظيم البرنامج التدريبي بمدرسة أبو سعاد الإعدادية . إدارة سنورس التعليمية لمدة 4 أيام ، خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 18 يناير حتى الخميس 21 يناير 2021م ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا( 20 ساعة تدريبية).
ويأتى ذلك ضمن فعاليات مشروع تنمية قرية منشأة سنورس المنفذ من خلال البنك الأهلى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومديرية التربية والتعليم بالفيوم.
يستهدف التدريب تدريب 40 معلما ومعلمة في عدد 3 مدارس بسنورس والمستهدفين من المبادرة للتطوير ( مدرسة أبو سعاد الإعدادية ومدرسة عبدالسلام كريم للتعليم الأساسي ومدرسة منشأة كريم الابتدائية) تم تقسيم المتدربين إلى 4 قاعات تدريبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
حضر فعاليات بدء البرنامج المحاسب هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والدكتور منتصر الشماع مدير عام إدارة سنورس التعليمية ووليد قطب ممثل مؤسسة مصر الخير بالفيوم.
من جانب آخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة مراد مسعود، بالتعاون مع مركز شرطة أبشواي بقيادة العميد محمد جلال مأمور المركز، حملة مكبرة لمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة الخاصة بمنع مراكز وسناتر الدروس الخصوصية لمنع التجمعات وحفاظًا علي سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.
قال المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، إنه تم خلال الحملة رصد ومداهمة مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بمخالفة القانون ومخالفة الإجراءات الاحترازية.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ مراكز وسناتر دروس خصوصية بمدينة أبشواي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
فيما وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بإعادة فتح طريق شارع المركز بأبشواي أمام المارة والمواطنين، في استجابة للمطالب الجماهيرية والشعبية بمركز أبشواي.
وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إن محافظة الفيوم تحظي بقيادة تنفيذية وأمنية قوية وواعية وسريعة الاستجابة لمطالب الأهالي والمواطنين.
وأضاف مسعود أنه تم افتتاح شارع مركز شرطة أبشواى بعد إغلاقه سنوات طويلة بعد أحداث الانفلات الأمني وانتشار الفوضي بالبلاد عام 2011.