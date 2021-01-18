نائب يطالب بضرورة الإسراع بترسيم الحدود بين المحافظات

طالب النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بضرورة الإسراع بترسيم الحدود بين المحافظات، لإنهاء معاناة المواطنين.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنجازات وزارته.





وطالب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بإعادة النظر في اشتراطات البناء، والاستعانة بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية، مشددا على أهمية الحفاظ على موارد الدولة وعدم إهدارها.





وقال منصور، إن قانون التصالح في مخالفات البناء على سبيل المثال أهدر على الدولة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه حائرة بين مراكز الأحياء والمدن بسبب فساد بعض الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائرا لا يعرف عنه شيء.





ووجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي سؤال لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قائلا: ما خطة الوزارة التنمية المحلية لإعادة الميكنة توفير للوقت والجهد للدوله والمواطنيين؟.





وشدد البرلماني على أهمية فتح العديد من الملفات وفي مقدمتها النظافة، مطالبا بعودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.