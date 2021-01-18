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تعليم

القومي للبحوث يقدم دراسة جديدة حول مكافحة التصحر.. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قالت الدكتورة هويدا حسن، استاذ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، إن التصحر أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في الآونة الأخيرة، والذي تفاقم بسبب التغيرات المناخية، وقد ارتفع معدل التصحر بشكل مخيف فاصبح يشكل خطر شديد على إنتاج المحاصيل وتربية المواشي لما يحدثه من تدهور للتربة وخاصة فى المناطق المعرضة للجفاف وبالتالى تدمير الامكانيات البيولوجية للارض مما يؤثر على انخفاض مستويات المعيشة فى تلك المناطق.


وأضافت حسن، أنه كان لابد من القيام بمزيج كامل من المبادرات للحد من عمليات التصحر، وقد بذلت جهود كثيرة لمكافحة التصحر من ضمنها إعادة الغطاء النباتي فى الأراضي القاحلة، وذلك باستخدام أنواع النباتات الملحية الأكثر تكيفا مع الظروف البيئية القاسية التي تسيطر علي الصحاري حيث أن الغطاء النباتي لا يمنع عملية التصحر فحسب ، بل يحسن من خواص التربة بشكل كبير ، وبالتالي الحالة البيئية في المنطقة ، وذلك نظرًا لأن هذه النباتات الملحية يمكن أن تعالج التربة، عن طريق إزالة الأملاح  وخفض مستوى الملوحة وذلك من خلال بعض الغدد الملحية الموجودة على سطح الأوراق ويمكن ري هذة النباتات بواسطة المياه ذات الجودة المنخفضة.


واشارت إلى أن استخدام الأسمدة العضوية للمساعدة في بناء طبقات التربة والحد من التآكل حيث أن للسماد العضوي ، آثار إيجابية على كفاءة التربة ، بما في ذلك تقليل تآكل التربة بواسطة الرياح والمياه ، وتقليل التأثير الميكانيكي للأمطار والبرد ، وزيادة تسرب المياه ، وإبطاء الجريان السطحي ، وتقليل تقلبات درجة حرارة التربة. والحد من نمو الأعشاب الضارة ، وزيادة إنبات البذور وتحسين نمو النبات، بالأضافة إلى تقليل فقد الرطوبة من خلال التبخر.



واوضح أنه قد أجريت تجارب حقلية في مزرعة خاصة متأثرة بالاملاح في مركز طامية ، محافظة الفيوم، مصر، لتقييم نمو وإنتاجية نبات الكوخيا  Kochia indica ،وتهدف الدراسة الى زراعة بعض أنواع النباتات الملحية تحت أنظمة الزراعة العضوية وهو نبات ملحي يحظى باهتمام العديد من الباحثين لأنه يمثل بديلًا جيدًا كمحصول للرعي أو العلف بالأضافة الى انة نبات جيد لاستصلاح التربة المالحة في المناطق القاحلة وشبة الفاحلة.


واستكملت: "تم أجراء خمسة معاملات تسميد عضوي (كنترول ، سماد دجاج ، سماد ماشية ، فحم نباتي وسماد أخضر)  تحت نظام الري بالتنقيط بمياه مالحة (EC: 6.6 dSm-1)على صنف نبات الكوخيا  Kochia indica
أوضحت النتائج أختلافات معنوية فى معايير النمو والجوانب الفسيولوجية وكذلك القيم الغذائية للنباتات المختبرة. وقد تفوقت معاملة التسميد بسماد الدجاج عن باقى المعاملات، علاوة على ذلك، فإن زراعة نباتات الكوخيا Kochia indica تحت التسميد العضوي له تأثير إيجابي على عملية المعالجة البيولوجية للتربة من خلال تقليل EC وكذلك محتوى Na + و Cl- في التربة".


وتابعت: "يمكن ان نستخلص مما سبق أن Kochia indica نباتات واعدة لتغذية الماعز والأغنام في المناطق الصحراوية، بالاضافة إلى زراعة بعض النباتات الهالوفاتية ( الملحية ) ليس فقط كوسيلة لمكافحة التصحر في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من خلال أملاح التربة المستنفدة ، ولكن أيضًا توفير محاصيل علف جديدة تتحمل الملوحة و تنمو بشكل أفضل في ظل الزراعة العضوية".

القومي للبحوث يقدم دراسة جديدة حول مكافحة التصحر.. صور
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