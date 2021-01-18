المؤبد لـ 3 متهمين قتلوا فرد أمن بمدرسة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد احمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد واخر بالسجن 10 سنوات بقضية قتل فرد امن مدرسة فيوتشر واحتجاز اخران بمدينة نصر .

وكشف قرار الإحالة الصادر نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أيمن بدوي قيام كل من محمد .م ، عاطل و محمد .م .ك ، عاطل، احمد .ع، مقاول ،و يوسف . ب ، مقاول بقتل المجني عليه محمد صالح سنهاب عمدا بدافع السرقة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله مستخدمين سلاح ناري وذخيرة وأسلحة بيضاء مستهدفين مدرسة الفويتشر محل الواقعة في الليل المظلم ودلفوا لداخلها فوقع المجني عليه فريستهم الاولي وحاول مقاومتهم وعلي اثر تلك المقاومة بادر المتهمين بالتعدي عليه وتكميم فمه وتكبيل يديه وتوثيق قدماه والضغط علي عنقه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا ما ألم به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأشار قرار الإحالة الي انه اقترنت تلك الجناية بجنايات اخري حيث سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة لمدرسة الفيوتشر بأن دلفوا الي المدرسة وقاموا بتكبيل يد المجني عليهم وتوثيق قدمهم وتكميم افواههم وتعدوا عليهم بالضرب محدثين ما ألم بهم من إصابات حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء علي المنقولات.

وأوضح قرار الإحالة قيام المتهمين باحتجاز المجني عليهم ثابت عبد القادر ،و محمود محمد دون وجه حق وهددوهم بإزهاق أرواحهم وقاموا بتعذيبهم وتعدوا عليهم بالضرب كما قاموا بإتلاف أموالا لا يمتلكونها وجعلوها غير صالحة للاستخدام وقد ترتب علي ذلك ضررا تجاوزت قيمته خمسون جنيها.