هجومان خلال أسبوع.. التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفا عسكريا على السعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، إطلاقَ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًا تُجَاه إحدى القرى بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.









وأكد العثيمين مجددًا في بيان اليوم، تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها, متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين نتيجة تطاير شظايا المقذوف العسكري.





وقبل يومين فى هجوم مماثل، أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية من محافظة الحديدة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح.





وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باتخاذ محافظة الحديدة مُنطلقًا لأعمالها الإرهابية يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار، مُضيفًا بأن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الإنقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.



