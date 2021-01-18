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إعجاز علمي.. علماء يبتكرون شريطا لاصقا يحول العرق لطاقة كهربائية | شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:18 م
لفافة لاصقة
لفافة لاصقة
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا يكشف عن إعجاز علمي جديد، توصل إليه مجموعة من العلماء بـدولة سنغافورة، حيثوا استطاعوا من خلال لفافة لاصقة، توليد الكهرباء من عرق الإنسان.

حيث تسحب تلك اللفافة الرطوبة من الجسم، وتمتص العرق، وتولد من خلاله التيار الكهربائي.

وقال "تاي سوي تشينغ"، أستاذ مساعد بجامعة سنغافورة، إن المادة اللاصقة يمكنها بشكل فعال التقاط الرطوبة من العرق، باستخدام قطبين معدنين. 

وتستخدم تلك الطاقة الكهربائية، في عمل ساعات اللياقة البدنية، كما أنها تمتص العرق أفضل بـ 6 مرات من أجهزة شبيهة.

كما وتتحمل 15 مرة رطوبة أكثر من المواد التقليدية، ما يعني عدم الحاجة لمجهود بدني كبير لتوليد الطاقة.
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