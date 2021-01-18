محسن محيى الدين: برامج الأطفال القديمة ساهمت في بناء العقول.. فيديو

قال الفنان محسن محيى الدين، إنه بدأ العمل فى البرامج التلفزيونية الخاصة بالأطفال ونشأتهم، منوهًا إلى أن هذه البرامج كانت تسعى الى إخراج فنان شامل.





وأضاف الفنان محسن محيى الدين، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تعلم الرقص والغناء والتمثيل من قبل هذه البرامج.





وأشار الفنان محسن محيى الدين، إلى أنه كان هناك برامج من اجل بناء عقول للأطفال، منوهًا أنها كانت صناعة كاملة ومتنوعة، ومن بعدها مركز ثقافة الطفل الذى ساعد على تنمية مواهب الكتابة والإخراج والتمثيل لإخراج عمل متكامل.





وتابع الفنان محسن محيى الدين، أننا كنا نقوم بعمل مسرحيات كاملة بالنوادي ، كما تعلم على يد يوسف وهبى وفاتن حمامة، وانتقل من التلفزيون للسينما من خلال أعماله منذ الصغر واستطاع أن يكون بطل أكثر من عمل كامل بمفرده .



