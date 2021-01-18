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حقوق الطرفين عند فسخ الخطوبة.. محامٍ يكشف البنود ودور المحكمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:39 م
فسخ الخطوبة
فسخ الخطوبة
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فرح علاء الخولي
كشف المحامي وليد زهران، عن اهم ما نصت عليه مسودة مشروع  قانون الأحوال الشخصية الذى وافق عليه  مجلس الوزراء ان هناك خطوتين فيما يتعلق بالخطبة، ففي حالة تراجع احد الخاطبين يحق للطرف الثاني او ورثته استرداد المهر المدفوع، معقبا: "ديه نقطة كويسة جدا".

وتابع وليد زهران، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، ان النقطة الثانية تتعلق بالشبكة فهي ليست جزءا من المهر، الا اذا اتفقوا على غير ذلك "انها تكون جزءا من المهر"، موضحا ان الان أصبحت الخطوبة بدبلة ومحبس واتفاق مكتوب يضمن حق كلا الخاطبين.

وأوضح ان لديه تحفظ على بندين من المسودة، فيما يتعلق باسترداد الهدايا، فاذا انتهت الخطبة بوفاة الطرف الاخر فلا يسترد الطرف الاخر شئ من الهدايا، مؤكدا على ان الطرف الاخر من حقه ان يسترد الهدايا الخاصة به في حال فسخ الخطبة.

واضاف ان هناك جزءا خاصا بالتعويض، ففي حالة ان سبب الفسخ من الرجل، فمن حق المرأة ان ترفع عليه  قضية بالتعويض، ذاكرا ان القانون ينظم العلاقات بين المرتبطين في حال الخطوبة، مستنكرا ما ينص عليه القرار في حال العودة الي المحاكم "هو مش كفاية قضايا النفقة والرؤية والمطلقين، كمان المخطوبين".

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