في حضرة البرلمان .. مدبولي يكشف الإنجازات والتحديات: نسابق الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر.. تخصيص 500 مليار لتطوير القرى .. وخفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما.. صور

رئيس الوزراء أمام البرلمان:

نسابق الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر داخليا وخارجيا

حققنا إنجازات في ملف الأمن القومي.. ونؤكد علي جاهزية القوات المسلحة لمكافحة البؤر الإرهابية

مشروعات بتكلفة 415 مليون دولار لتحويل مصر لمركز محورى لتداول الغاز والبترول

مصر لن تستورد اي منتجات بترولية مصنعة من الخارج بحلول عام ٢٠٢٣

رد 330 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات

تخصيص 500 مليار جنيه للانتهاء من تطوير جميع قري الريف المصري خلال 3 سنوات





لبى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلب البرلمان ، لعرض برنامج الحكومة وانجازاتها على النواب مؤكدا حرص الحكومة علي رفع مكانة الدولة المصرية .





وقال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تألو جهدا للتنسيق مع المجلس لتحقيق مصالح شعبنا، مدعومين بقيادة حكيمة، جاء ذبك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موضحا أن الحكومة في سباق مع الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر داخليا وخارجيا.

وعرض رئيس الوزراء إنجازات الحكومة ، مشيرا إلى أن عمر الحكومة عامان و نصف العام مضيفا : " الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم وعلى الرغم من ذلك تم العمل بأقصى جهد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستفادة الشعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي " .





وعن الإنجاز في المجال الأمني قال مدبولي :" هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الامن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية"، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الأمن المائي للوطن و التوسع في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المدورة، و تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و تحقيق إنجازات في ملف الطاقة و الكهرباء بالإضافة الي مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن مصر لن تستورد اي منتجات بترولية مصنعة من الخارج بحلول عام ٢٠٢٣، وتابع ان هناك انجازات ملحوظة فى ملف الطاقة، حيث تم تحقيق الإكتفاء الذاتى من الكهرباء والغاز الطبيعى بالإضافة الى الطاقات المتجددة، مشيرا الى ان البنك الدولى أعلن فوز مشروع الطاقة الشمية باسوان كأفضل مشروعات البنك عالميا.

وشرح رئيس الوزراء خطط الحكومة لمواجهة العشوائيات وتوصيل الغاز للقرى والمدن وتحسين خدمات توصيل المياه و الصرف الصحي، مؤكدا أنه تم تطوير الخدمات التموينية.و أن الحكومة اهتمت بالتنمية في الصعيد ، مضيفا : " اجمالي المشروعات في المرحلة الاولي بلغت 2575 مشروعا فى قنا و سوهاج وفرت 205 الف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة". و تخصيص 500 مليار جنيه ، للانتهاء من تطوير جميع قري الريف المصري خلال 3 سنوات حيث تستهدف خطة الحكومة خلال ال3 سنوات القادمة تطوير المدن القائمة علي غرار الأسمرات واستصلاح مليون فدان وانشاء شبكة سكك حديدية جديدة .

وعرض تفاصيل تنفيذ برنامج حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وجه الرئيس بتنفيذ المرحلة الثانية في 50 مركزا على مستوى الجمهورية وتبدأ اعتبارا من الشهر القادم لمدة عام، لافتا الى خفض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عام :" نجحنا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي و تراجع عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم و النجاح في السيطرة على أسعار السلع ، لم يحدث نقص للسلع في ظل كورونا وشهدنا توفير السلع الاستراتيجية".

وفي مجال الأمن المائي قامت الحكومة المصرية بالحفاظ على كل قطرة مياه والتوسع وإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة فقد تم الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات قد تجاوزت تكلفتها 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب 1.2 ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 7 محطات لتحليه مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليار جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الحمر وبالنسبة للطاقة حققت الحكومة إنجازات ملحوظة حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه ، بالإضافة على استثمارات القطاع الخاص ، كما تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف مشيرا إلى ان الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023

وفي مجال الصحة أكد أنه في إطار مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي تم فحص 50 مليون مواطن، ومليون مواطن كانوا مصابين بالمرض، وتم صرف علاج لهم.

كما أشار إلى أنه تم إجراء، 470 ألف عملية، ضمن مشروع خدمة العمليات الجراحية دون مقابل، واقترب المستفيدون من العلاج على نفقة الدولة من 3 ملايين مواطن.

وعن جائحة كورونا قال رئيس الوزراء " كنا من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا، ونحن ثاني دولة على العالم في النمو الاقتصادي بعد الصين" و الدولة المصرية اتخذت منهجا متوازنا فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهو الحفاظ على صحة المواطنين مع الحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذى ساعدنا فى مواجهة الأزمة، مقارنة بعدد كبير من الدول التى طبفت منهج الإغلاق الكامل للأنشطة الإقتصادية.

وتابع، تسبب ذلك فى الحفاظ على الوضع الاقتصادى، حيث حققت مصر المركز الثانى عالميا بعد الصين، فيما يخص النمو الإقتصادى الإيجابى، وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية، مقارنة بباقى الدول التى تأثرت سلبيا وكان النمو الإقتصادى بها بالسالب.