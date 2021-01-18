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تعليم

عميد آثار القاهرة يكشف طريقة تواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:32 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن كيفية تواصل الطلاب مع اعضاء هيئة التدريس بعد تحويل الدراسة اونلاين . 

وقال الدكتور احمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، تم تسجيل المحاضرات الأونلاين والاحتفاظ بنسخة منها للطالب على المنصة، لتوفيرها له عند الحاجة، ويستفاد الطالب من هذه الميزة في حال انقطاع الإنترنت أو عدم مقدرة الطالب على الاستماع للمحاضرة، أو أي ظرف قد يمنع الطالب من حضور هذه المحاضرات.

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واضاف " رجب " ن المنصة الإلكترونية تتميز بمرونة كبيرة في تقديم المقررات والبرامج الدراسية للطلاب من خلالها، وعمل تكليفات وتقييم الطلاب عليها ومن خلالها يتم تواصل الطلاب مع اعضاء هيئة التدريس بشكل اسهل . 

ونوه إلى أنه سيتم إجراء امتحان الفصل الدراسي الأول بعد إجازة نصف العام، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء التي اتخذها يوم الخميس الماضي.

وتابع: "تم الانتهاء من الجوانب العملية، وسيتم إجراء باقي المقررات والبرامج الدراسية الخاصة واستكمالها للطلاب أونلاين من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية.
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