مونديال اليد.. وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة منتخب مصر أمام السويد

يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطنى لكرة اليد أمام نظيره السويدى ضمن مباريات ختام الدور الأول من بطولة العالم لكرة اليد، والتى تقام فى السابعة مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.





كما يحضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومسئولو بعثة السويد.

وتقع مصر ضمن المجموعة السابعة من مجموعات البطولة، والتى تضم السويد ومقدونيا وتشيلى، وتقام مبارياتها بصالة استاد القاهرة.