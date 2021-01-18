ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال اليد.. وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة منتخب مصر أمام السويد

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:34 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطنى لكرة اليد أمام نظيره السويدى ضمن مباريات ختام الدور الأول من بطولة العالم لكرة اليد، والتى تقام فى السابعة مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.

كما يحضر المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومسئولو بعثة السويد.
 
وتقع مصر ضمن المجموعة السابعة من مجموعات البطولة، والتى تضم السويد ومقدونيا وتشيلى، وتقام مبارياتها بصالة استاد القاهرة.
 
وتضم قائمة المنتخب كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه -  أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع  - محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان  إبراهيم المصري – وسام نوار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يحضر مباراة مصر واليابان الودية استعدادا لمونديال اليد

منتخب مصر يغلق صفحة اكتساح تشيلي بمونديال اليد ويبدأ الإعداد لمواجهة مقدونيا

مساء اليوم.. منتخب اليد يخوض تدريبه الرئيسي استعدادًا لمواجهة مقدونيا بالمونديال

وصول حافلة فراعنة اليد الى استاد القاهرة لمواجهة مقدونيا فى المونديال

مصر تتقدم على مقدونيا 20-6 في الشوط الأول من المباراة

تدريبات منتخب مصر قبل بدء الشوط الثاني أمام مقدونيا

ترشيحاتنا

مدبولي : تراجع البطالة بنسبة 7.3% على الرغم من جائحة كورونا

مواعيد صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

لأول مرة منذ 21 شهرًا .. نجم الأهلي يبدأ تدريبات الكرة

ليبيا.. السراج يستحدث جهازا أمنيا جديدا ويعين رئيسا له

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور

هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

ظهور اودي audi s8 فيس ليفت بوضوح اثناء اختبارها .. صور