بشرى سارة للسعوديين.. المحكمة العليا: إعفاء غير القادرين من دفع الإيجارات خلال كورونا

مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام، ومنها المملكة العربية السعودية بسبب آثار جائحة فيروس كورونا، أصدرت المحكمة العليا السعودية قرارها على اعتبار جائحة فيروس كورونا من الظروف الطارئة التي تعفي البعض من بعض الالتزامات ، وفق شروط معينة من دفع ما عليهم من مستحقات إيجارية، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.





وقالت الصحيفة السعودية، إن المحكمة وجهت بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب الجائحة وإعادة النظر في ظروف المقاولات.





وأضافت الصحيفة، أن رئيس المحكمة العليا السعودي، خالد بن عبدالله اللحيدان ، صادق على قرارات الهيئة العامة والموقعة من 32 عضوا في الهيئة العامة للمحكمة العليا.





واشترطت التنظيمات الجديدة لتطبيق المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة، خمسة اشتراطات.





ونقلت مصادر مطلعة، أن "التطبيق يسري إذا كان العقد مبرما قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها.





وتابعت المصادر بقولها، ان المحكمة اشترطت أن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه، وأن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر، وألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.





وأكدت المحكمة العليا على أن "تتولى المحكمة بناء على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطة تعديل الالتزام التعاقدي، الذي طرأت عليه الجائحة، بما يحقق العدل".



