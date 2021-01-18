ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حبيب: الانفتاح والثورة الفكرية تعكس مدى الوعي في الخليج حاليا

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:53 م
تامر حبيب
تامر حبيب
Advertisements
محمد نبيل
أكد السيناريست تامر حبيب، أن ما يمكن تسميته بثقافة الخليج هى التي غيرت شكل المجتمع المصري وتصدير عادات محددة لنا، لم تكن في صميم حياتنا من قبل فترة السبعينيات.

وأكد حبيب، أن ما يشهده الخليج حاليا من انفتاح وثورة فكرية يعكس مدى الوعي الذي يحوي هذه المجتمعات حاليًا.

جاء ذلك خلال الندوة التي تعقدها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش: هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟"، والذي يدير الحوار المذيع والممثل مراد مكرم، ويدير المناظرة الطلابية يوسف هاشم الطالب بالسنة الثالثة بقسم الاقتصاد بالجامعة ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة. 

ويشارك في الفعالية تامر حبيب، الكاتب والسيناريست والممثل، وأحمد داش، الممثل والطالب بالسنة الثالثة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بالجامعة، وأمل فهمي، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والحاصلة على الماجستير من الجامعة عام 2010، ومرفت أبو عوف، الأستاذ الممارس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة وخريجة الجامعة عامي 1988 و2002.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

تستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مايا مرسى تشهد إطلاق سلسلة حوارات "لازم نتكلم"

من البيت للمدرسة.. الجامعة الأمريكية تطلق سلسلة حوارات لازم نتكلم

بدء امتحانات خريف 2020 بالجامعة الأمريكية.. اليوم

الإعلام والسينما والتحرش.. الجامعة الأمريكية تعقد جلسة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين

بحضور نجوم الفن.. ندوة بالجامعة الأمريكية عن تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش

تامر حبيب: مسلسلي الجديد يناقش ظاهرة التحرش

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

من بينهم قطة السينما المصرية وطليقة مدحت صالح .. فنانون تخرجوا في كلية الحقوق

وفاة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق بـ كورونا

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور

هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

ظهور اودي audi s8 فيس ليفت بوضوح اثناء اختبارها .. صور