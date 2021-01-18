تامر حبيب: الانفتاح والثورة الفكرية تعكس مدى الوعي في الخليج حاليا

أكد السيناريست تامر حبيب، أن ما يمكن تسميته بثقافة الخليج هى التي غيرت شكل المجتمع المصري وتصدير عادات محددة لنا، لم تكن في صميم حياتنا من قبل فترة السبعينيات.





وأكد حبيب، أن ما يشهده الخليج حاليا من انفتاح وثورة فكرية يعكس مدى الوعي الذي يحوي هذه المجتمعات حاليًا.



