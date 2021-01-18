أحمد داش: تعامل المجتمع مع المرأة غير سوى

أكد الفنان أحمد داش أن التعامل مع المرأة من قبل شرائح متباينة من المجتمع المصري غير سوي، وأشار أن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين من قبل الأمم المتحدة يضع مصر في مرحلة متأخرة.





وتابع داش: الدولة تبذل جهود جبارة في هذا الصدق ولكنها غير كافية، ويجب تكاتف الكل من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا.





جاء ذلك خلال ندوة الإعلام والأفلام للنوع الاجتماعي قد أضر بالمرأة في مجتمعنا بعنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش: هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟".





ويدير الحوار المذيع والممثل مراد مكرم ويدير المناظرة الطلابية يوسف هاشم الطالب بالسنة الثالثة بقسم الاقتصاد بالجامعة ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة.





ويشارك في الفعالية تامر حبيب، الكاتب والسيناريست والممثل، وأحمد داش، الممثل والطالب بالسنة الثالثة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بالجامعة، وأمل فهمي، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والحاصلة على الماجستير من الجامعة عام 2010، ومرفت أبو عوف، الأستاذ الممارس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة وخريجة الجامعة عامي 1988 و2002.





جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.





