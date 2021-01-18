ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد داش: تعامل المجتمع مع المرأة غير سوى

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:45 م
أحمد داش
أحمد داش
Advertisements
محمد نبيل
أكد الفنان أحمد داش أن التعامل مع المرأة من قبل شرائح متباينة من المجتمع المصري غير سوي، وأشار أن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين من قبل الأمم المتحدة يضع مصر في مرحلة متأخرة.

وتابع داش: الدولة تبذل جهود جبارة في هذا الصدق ولكنها غير كافية، ويجب تكاتف الكل من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا.

جاء ذلك خلال ندوة الإعلام والأفلام للنوع الاجتماعي قد أضر بالمرأة في مجتمعنا بعنوان "تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش: هل يعكس الواقع أم يتسبب فيه؟".

ويدير الحوار المذيع والممثل مراد مكرم ويدير المناظرة الطلابية يوسف هاشم الطالب بالسنة الثالثة بقسم الاقتصاد بالجامعة ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة. 

ويشارك في الفعالية تامر حبيب، الكاتب والسيناريست والممثل، وأحمد داش، الممثل والطالب بالسنة الثالثة بقسم الاتصالات التسويقية المتكاملة بالجامعة، وأمل فهمي، مديرة مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي والحاصلة على الماجستير من الجامعة عام 2010، ومرفت أبو عوف، الأستاذ الممارس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة وخريجة الجامعة عامي 1988 و2002.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

تستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الإنترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من البيت للمدرسة.. الجامعة الأمريكية تطلق سلسلة حوارات لازم نتكلم

الإعلام والسينما والتحرش.. الجامعة الأمريكية تعقد جلسة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين

بحضور نجوم الفن.. ندوة بالجامعة الأمريكية عن تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش

تامر حبيب: مسلسلي الجديد يناقش ظاهرة التحرش

أحمد داش: التحرش في حاجة إلى توعية طويلة المدى من الدولة

ترشيحاتنا

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ليبيا.. السراج يستحدث جهازا أمنيا جديدا ويعين رئيسا له

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

كل حاجة في حياتي.. شاهد إسراء عبد الفتاح برفقة زوجها

بملابس رياضية.. شاهد سمية الخشاب في أحدث ظهور على انستجرام

نشرة الفن.. نقيب الممثلين لـ صدى البلد: أنتظر رد رئيس البرلمان على هجوم نائب وصفنا بـ"المفسدين في الأرض".. وسعد لمجرد عن إلغاء حفله بمصر: لا أعلم من يستهدف محاربتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور

هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

ظهور اودي audi s8 فيس ليفت بوضوح اثناء اختبارها .. صور