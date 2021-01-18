تعليقا على زيارة الرئيس السيسي .. شاهد | محمود الخربشة: العلاقات المصرية الأردنية راسخة وقديمة

قال وزير الدولة الأردني، محمود الخربشة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الأردن بناءً على دعوة الملك عبد الله الثانى تأتى فى وقت وظروف هامة، مشددًا على ان العلاقات المصرية الأردنية راسخة وقديمة.





وأضاف وزير الدولة الأردني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن العلاقات ممتدة على كافة المستويات ومتينة بين القيادتين والشعبين والحكومتين، وهناك الكثير من جوانب التعاون السياسي والاقتصادى .





وأشار إلى أن المنطقة تمر بظروف صعبة ولا بد من وجود ملفات مشتركة بين البلدين، والزيارة تأتى لتنسيق وتوحيد وجهات النظر، سواء كانت على الجانب الاقتصادى أو التطورات التى تحدث بالمنطقة.



