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تعليم

أحدث المعلومات .. ندوة علمية لأكاديمية البحث العلمي عبر الإنترنت

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:33 م
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد ندوة علمية بعنوان "احدث معلومات" ، في 25 يناير 2021، وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت من الساعة 13:00 إلى 14:30 (بتوقيت وسط أوروبا).

وأوضحت الأكاديمية ، أن الندوة عبر الإنترنت مفتوحة لجميع المهتمين بالمكالمة، مشيرة إلى أن أهداف الاجتماع هي كما يلي: 

- عرض الأهداف العلمية والجوانب الإدارية، تليها جلسة أسئلة وأجوبة مع المشاركين 

- عرض منظور دولي لجانب ELSI حول أبحاث الطب الشخصي (البيانات الضخمة ، الذكاء الاصطناعي) وبيانات التوجيه الأخلاقي حول أبحاث PM ومنظور المريض حول تنفيذ البحث في PM. 


ويكون التسجيل للاجتماع إلزامي وسيغلق في 20 يناير 2021، موجهة نداء عاجل للمهتمين بانه يرجى التسجيل باستخدام هذا الرابط: https://forms.gle/5wpytbHwWNvEGpKMA

كما يمكن الإطلاع على جدول الأعمال التفصيلي للاجتماع مرفقًا- سيتم إرسال رابط الجلسة الافتراضية في الأسبوع السابق للحدث.


وقد كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،  عن دعوة مفتوحة للتعرف على ′′ EUROPEAN ENOMINANOMEDINE 2021 ′′ مشاريع التطوير التقني والتقني في NANOMEDICINE ′′ التي سيتم تنظيمها في 13 يناير 2021.

وأشارت إلى أن الندوة مفتوحة لجميع المتقدمين المصريين المهتمين، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال النانو للادوية، كما سيتم الاجتماع عبر الانترنت بعد غدا الاربعاء من الساعة 1:00 الى الساعة 2:30 مساء (بتوقيت القاهرة).


وأشارت إلى انه سيتم ارسال رابط جلسة زووم الافتراضية قبل الحدث الى جميع المتقدمين، وستقدم الجلسة سلمى العيساوي نقطة الاتصال الوطنية للمشروع.


و أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، في وقت  سابق، عن انضمامها إلي مشروع NEX-LABS حيث تعد الأكاديمية أحد شركاء المشروع  ضمن 11 مؤسسة من 7 دول مختلفة  بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط ENI CBC ، حيث يهدف المشروع إلى وضع سياسة إقليمية طويلة الأجل لاستراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة.
 
وأضافت أنه يستهدف مشروع NEX-LABS عددًا من المهتمين بهذا المجال بما في ذلك المؤسسات العامة مثل الوزارات والوكالات الوطنية ومراكز البحوث أو الجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وكيانات النظام البيئي لريادة الأعمال مثل الشركات وحاضنات نقل التكنولوجيا والمجتمعات التكنولوجية و رأس المال الاستثماري، ومنظمات المجتمع المدني.
 
وأشارت إلى أنه يسعى المشروع خلال فترة عمله الممتدة حتى 30 شهرًا إلى دعم تنفيذ التقنيات النظيفة لتحقيق زيادة مستدامة ومرنة في إنتاج قطاع الأغذية الزراعية استنادًا إلى الاستخدام الأكفأ للطاقة سواءًا كانت ذلك يضم حلول الطاقة المتجددة أوالشمسية، حلول المياه من معالجة مياه الصرف الصحي أو تجميع المياه أو إعادة استخدامها وذلك فى نطاق حوض البحر الأبيض المتوسط .
 
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