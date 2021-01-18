شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور

وأشهرت مؤخرا شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات علي لسان فيكتور مولر الرئيس التنفيذي للشركة افلاسها وفقًا لتقرير صادر عن المجلة الهولندية RTL News وتوقف الإنتاج فيها.

وقدم كل من ويليم جان فان أنديل، من سبايكر Events، ودانيس ستيفانس من سبايكر Services طلبًا للإفلاس بسبب نقص التمويل، حيث تُعاني الشركة من تزايد الديون، كما أن إفلاس سبايكر NV كان المسمار الأخير في نعشها.











رفض فيكتور مولر الرئيس التنفيذي شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات التخلي عن أمله في إحياء علامة سبايكر التجارية خصوصا بعد تقديم الشركة لعدد من السيارات منها B6 Venator سوبركار، وD8 Peking-to-Paris الاس يو في الاختباريتين.





وصرح فيكتور مولر الرئيس التنفيذي لشركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات في مقابلة صحفية، قائلا: لن أترك هذا الأمر يعوقني، فأنا أعتقد أن فرصة جلب استثمار في سبايكر كبيرة للغاية.