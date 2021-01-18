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سيارات

شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:09 م
سيارات شركة سبايكر
سيارات شركة سبايكر الهولندية
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اشرف عطية
يشهد سوق السيارات العالمي العديد من الارتفاعات والانخفاضات مثله مثل أي سوق و توجد بعض الشركات ترتفع مبيعاتها بنسبة كبيرة وتنجح نجاحا ساحقا، كما توجد شركات سيارات أخرى تنهار وتشهر افلاسها وآخرها شركة سبايكر لصناعة سيارات السوبر كار .


وأشهرت مؤخرا شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات علي لسان فيكتور مولر الرئيس التنفيذي للشركة افلاسها وفقًا لتقرير صادر عن المجلة الهولندية RTL News وتوقف الإنتاج فيها.


وحصلت شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات في أغسطس الماضي على استثمار من رجلي أعمال روسيين، إلا أنه وفقًا  فيكتور مولر الرئيس التنفيذي، فلم تحصل الشركة على الأموال لأن الصفقة لم تسر على النحو المتفق عليه، ولم يتم الكشف عن تفاصيل فشل الصفقة حتي الان .


وقدم كل من ويليم جان فان أنديل، من سبايكر Events، ودانيس ستيفانس من سبايكر Services طلبًا للإفلاس بسبب نقص التمويل، حيث تُعاني الشركة من تزايد الديون، كما أن إفلاس سبايكر NV كان المسمار الأخير في نعشها.


رفض فيكتور مولر الرئيس التنفيذي شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات التخلي عن أمله في إحياء علامة سبايكر التجارية خصوصا بعد تقديم الشركة لعدد من السيارات منها B6 Venator سوبركار، وD8 Peking-to-Paris الاس يو في الاختباريتين.


وصرح فيكتور مولر الرئيس التنفيذي لشركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات في مقابلة صحفية، قائلا: لن أترك هذا الأمر يعوقني، فأنا أعتقد أن فرصة جلب استثمار في سبايكر كبيرة للغاية.
شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور
شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور
شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور
شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور
شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور
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