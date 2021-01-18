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علي السيد: توحد الأمة العربية في مختلف القضايا ضرورة لمواجهة التحديات

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:02 م
الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي السيد
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فرح علاء الخولي
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إنه من الضروري بلورة رؤية محددة في معظم قضايا الأمة العربية والاقليم العربي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج الي تآزر وتوحد من الأمة العربية في مختلف القضايا على راسها القضية الفلسطينية.

وأضاف علي السيد، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، ان زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن لها الكثير من الدلالات وأهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لان كلا من الاردن ومصر يلعبان دورا مهما في القضية الفلسطينية، معقبا: "لا يمكن ان يكون هناك اي حلول في القضية الفلسطينية بدن دور مصر".

وتابع:"أن مصر تسعى لتجميع كل الرؤى العربية في مختلف القضايا والتي تهدد امن وسلامة الوطن العربي".

واضاف ان المحور المصري العراقي الاردني، هام جدا كمحور اقتصادي كبير بينهم، مؤكدا أن العلاقات العربية يجب ان ترتقي الي مستوى الاحداث والحركة الدولية، لان العالم يتغير فالنظرة الي المنطقة ستختلف كليا، لا ينبغي ان نكون ردة فعل فقط، وبالتأكيد سيكون لما يحدث في امريكا تآثير على المجتمع العربي وخاصة لما يشهده من نهوض واستقرار.

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