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حسين خضر: قلق فى ألمانيا بعد تزايد عدد الإصابات بكورونا.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:04 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال حسين خضر استشاري الصليب الأحمر فى ألمانيا، إن حكومة ألمانيا تعاني من مشكلة كبيرة، وذلك بعد أن وصلت الإصابات بسبب كورونا لـ 2.05 مليون حالة، والوفيات 46901 حالة.

وأضاف حسين خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الإصابات فى ألمانيا تتزايد بشكل يومي.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص فى ألمانيا لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية ويجتمعون فى المنازل ومن هنا تنتشر كورونا.

وأشار إلى أن هناك بحثا لوضع حلول لعدم التزاحم فى المواصلات العامة، مؤكدا أن التطعيمات بدأت فى ألمانيا ووصلت لـ 1.5% من عدد السكان.

وأكد أن الجميع يشعر بقلق كبير بعد تزايد الوفيات، وأنهم يتمنون أن تنتهى أزمة كورونا.
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