وزير الرياضة: مصر حديث الصحف العالمية بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية





أبدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة سعادته ، بإلإشادات الواسعة التي نالتها مصر في وسائل الإعلام العالمية ، فى ظل تنظيمها بطولة العالك لكرة اليد والتي تستمر حتى 23 ينايرالجارى .





وكشف وزير الرياضة أن مصر أصبحت حديث الصحف العالمية في الدول الأخرى ، بفضل دعم الغير محدود الذى تلقاه مصر من القيادة السياسية ، في ظل اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة مثلها مثل باقى المجالات التي تدعمها الدولة .





وقال صبحى أن الدعم الغير محدود من القيادة السياسية جعل مصر متصدرة العناوين في الصحف العالمية ، و إشادات مختلف وسائل الإعلام ، بعد التنظيم الهائل الذى تقوم عليه من استضافة بطولة العالم لليد التي تشهد مشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم .



