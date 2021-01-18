هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ استشاري يكشف مفاجأة صادمة

زواج التجربة هي مبادرة جديدة أطلقها أحمد مهران المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، وهو يتم بجانب عقد الزواج حيث يجرى التوقيع علي عقد إضافي مثل إيصال الأمانة يكون مكتوبا به عدة نقاط مهمة يلتزم بها الطرفان، وكل طرف يضع شروطه التي يريد الانتظام عليها ويجدها مناسبة له وهذا غير مخالف للشرع أو القانون ،وفقا لما صرح به صاحب المبادرة.









و قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ #زواج_التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.





قال الدكتور وليد هندي، استشاي الصحة النفسية، ان زواج التجربة يشترط فيه الزوجان بعدم انفصالهما قبل ٥ سنين، بغض النظر بأنه جواز فاسد و باطل من الناحية الدينية لأنه يفتقد شرطا اساسيا من شروط الزواج وإختلال لمنظومة القيم، فهو لا يضمن استمرار العلاقة الاسرية لفترة طويلة مثلما يعتقد البعض.





وأضاف وليد هندي في تصريحات لـ صدى البلد، ان هناك عدة عوامل تساعد و تساهم في استمرارية العلاقة الاسرية وهي المودة و الرحمة و تأصيل المشاعر الاانسانية و المشاركات الااجتماعية و الوجدانية و المشاركة في الميول و الااهتمامات و تقبل الاآخر .





نصح استشاري الصحة النفسية، بالتأني في حسن أختيار شريك او شريكة الحياة و عدم النظر و الاهتمام بالمظاهر فقط ، فهناك أشياء كثيرة تضمن بقاء العلاقة و استمرارها بدلا من كاتبة شرط عدم الانفصال لمدة خمس سنوات.





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