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محافظات

صحة الدقهلية تعلن الكشف على 930 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة صحة المرأة

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الاثنين، عن استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من 930 الف سيدة ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الان ، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ عل صحة المرأة المصرية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.

واشار وكيل الوزاة، الى انه تم تحويل اكثر من  186 ألف سيدة الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة .

و أوضح أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية  على مستوى المحافظة.
صحة الدقهلية تعلن الكشف على 930 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة صحة المرأة
صحة الدقهلية تعلن الكشف على 930 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة صحة المرأة
صحة الدقهلية تعلن الكشف على 930 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة صحة المرأة
صحة الدقهلية تعلن الكشف على 930 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة صحة المرأة
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