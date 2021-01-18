آلية جديدة للتخلص من القمامة بمدينة العريش

أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ضرورة وضع آلية جديدة لإزالة جميع التراكمات من القمامة في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وشدد سكرتير عام المحافظة، في اجتماع عقد اليوم الاثنين بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، والعميد محمد عبد المجيد، مدير شركة النظافة بالعريش، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام، على استكمال العمالة الناقصة وتجديد وإصلاح السيارات والمعدات الخاصة بشركة النظافة.



ووجه سكرتير عام المحافظة إدارة شركة النظافة بسرعة رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتشوين المقالب وتجريد الشوارع طبقا للعقد المبرم بين المحافظة والشركة.



وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور على الشوارع والميادين لمتابعة موقف النظافة، حيث وضعت اللجنة عددا من الملاحظات.. مطالبا الشركة بتلاقي تلك الملاحظات، وأعطى سكرتير عام المحافظة توجيهاته بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في قطاع النظافة.. بجانب رفع مخالفات الهدم والبناء.



من جانبه أكد العميد محمد عبد المجيد، مدير شركة النظافة، أن الشركة تقوم بجهود كبيرة في نظافة الشوارع والميادين ورفع ١٢٠ طنا من القمامة يوميا من مدينة العريش.



أشار عبد المجيد، إلى أنه يجرى إحلال وتجديد سيارات ومعدات الشركة، حيث يوجد ٣٠ سيارة لرفع القمامة يعمل عليها ٤٢ سائقا.. معلنا عن اصطفاف جميع سيارات ومعدات الشركة يوم ١٦ فبراير المقبل2021م.





وقد طالب اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في وقت سابق بوقف إلقاء القمامة والمخلفات بحى الريسة بصفة نهائية، واستخدام موقع بديل جنوب الطريق الدولي بالكيلو ١٧ غرب العريش.





وكان تضرر المواطنين من سكان حي الريسة السكاسكة وضاحية السلام من اشتعال النيران بالموقع، الذي سبق وأن استخدمه مجلس مدينة العريش في التخلص من القمامة والمخلفات شرق حي الريسة، وانبعاث الأدخنة التي يحملها الهواء إلى المناطق السكنية المجاورة على حسب شدتها واتجاهها.





أشار إلى قيام مجلس مدينة العريش برد ودفن المخلفات والقمامة الموجودة بالموقع شرق الريسة، مع استخدام سيارات مياه في إطفاء النيران المشتعلة إذا لزم الأمر.





ولفت إلى ضرورة التنسيق مع نقاط التفتيش والأكمنة المحيطة بالمنطقة لمنع دخول أي مواطنين إلى منطقة المقلب أو السماح بنبش القمامة أو فرزها، بجانب منع خروج أي مفروزات من المنطقة، وقال اللواء شوشة إنه تم اختيار موقع بالكيلو ١٧ غرب المدينة لإنشاء مدفن صحي آمن للقمامة، وإنشاء مصنع تدوير، وتم بالفعل تسليم الموقع للجهة المنفذة.





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